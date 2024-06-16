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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

دعاء ذبح الأضحية في عيد الأضحى المبارك

الأضحية
الأضحية

دعاء ذبح الأضحية… يبحث الكثير عن دعاء ذبح الاضحية وذلك ماننشره بحسب دار الإفتاء المصرية، إذ تفصلنا ساعات قليلة عن الاحتفال بعيد الأضحى، الذي يُسمى في الشريعة الإسلامية بيوم النحر.

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ردد هذا الدعاء للمتوفي في عيد الأضحى المبارك

 دعاء ذبح الأضحية

أوضحت دار الإفتاء الصيغة الصحيحة له، إذ يسن أن يدعو المضحي عند الذبح فيقول: «إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك».

وعن دعاء ذبح الأضحية، استشهدت دار الإفتاء بما جاء عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ إذ قَالَ ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ عِيدٍ بِكَبْشَيْنِ فَقَالَ حِينَ وَجَّهَهُمَا: (إني وَجَّهْتُ وَجْهِيَ للذي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صلاتي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ)، وهو الحديث الشريف الذي أخرجه أحمد في مسنده.

دعاء ذبح الأضحية من دار الإفتاء


وردت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها جاء نصه: «هل هناك دعاء عند ذبح الأُضحية؟»، قائلة: «يستحب أن يدعو المضحي فيقول: اللهم منك وإليك، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين».

 

 


 

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