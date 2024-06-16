الأحد 16 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل منتخب هولندا المتوقع أمام بولندا في يورو 2024

منتخب هولندا
منتخب هولندا

يتقابل منتخبا هولندا وبولندا في يورو 2024، مساء اليوم الأحد الموافق 16 يونيو الجاري 2024، فيما تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة .

 

وتذاع مباراة هولندا ويولندا الليلة، عبر شبكة بي إن سبورت القطرية، حقوق بث مباريات يورو 2024 ، فيما تنقل المواجهة علي قناة beIN Max 1، بتعليق المعلق الرياضي علي محمد علي.

 

تشكيل هولندا المتوقع أمام بولندا في يورو 2024

 

حراسة المرمى: بارت فيربوجين.

 

خط الدفاع: ناثان آكي ، ماتياس دي ليخت ، فيرجل فان دايك ، جيريمي فريمبونع.

 

خط الوسط: جيردي شوتن ، جوي فيرمان ، تياني ريندرز.

 

خط الهجوم: كودي جاكبو ، ممفيس ديباي ، تشافي سيمونز.

 

 

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