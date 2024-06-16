تشكيل منتخب هولندا المتوقع أمام بولندا في يورو 2024
يتقابل منتخبا هولندا وبولندا في يورو 2024، مساء اليوم الأحد الموافق 16 يونيو الجاري 2024، فيما تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة .
وتذاع مباراة هولندا ويولندا الليلة، عبر شبكة بي إن سبورت القطرية، حقوق بث مباريات يورو 2024 ، فيما تنقل المواجهة علي قناة beIN Max 1، بتعليق المعلق الرياضي علي محمد علي.
تشكيل هولندا المتوقع أمام بولندا في يورو 2024
حراسة المرمى: بارت فيربوجين.
خط الدفاع: ناثان آكي ، ماتياس دي ليخت ، فيرجل فان دايك ، جيريمي فريمبونع.
خط الوسط: جيردي شوتن ، جوي فيرمان ، تياني ريندرز.
خط الهجوم: كودي جاكبو ، ممفيس ديباي ، تشافي سيمونز.