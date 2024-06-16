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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة سلوفينيا والدنمارك في أمم أوروبا والقناة الناقلة

سلوفينيا والدنمارك
سلوفينيا والدنمارك

 

يلتقي منتخب سلوفينيا بنظيره الدنماركـ مساء اليوم، فى المواجهة التى تجمع بين المنتخبن ضمن منافسات الجولة الأولي للمجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024».

 

وتقام مباراة سلوفينيا والدنمارك في السابعة مساء على ملعب إم إتش بي أريناـ فيما تذاع المواجهة عبر قنوات "بي إن سبورتس" على قناة beIN Sports HD 1 Max.

 

 يدير السويسري ساندرو شيرير مباراة سلوفينيا والدنمارك ويعاونه كلا من ستيفان دي ألميدا وبيكيم زوجاج مساعدين ودوناتاس رامساس حكم رابع والبولندي بارتوش فرانكوفسكي حكم فيديو ويعاونه مواطنه توماس كوياتكوفسكي.

 

منتخبات المجموعة الثالثة

تضم المجموعة الثالثة منتخبات إنجلترا وصربيا وسلوفينيا والدنمارك .

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