تعرف على موعد فصل الصيف فلكيًا وأهم سماته

فصل الصيف.. يبحث العديد من المواطنين عبر محرك البحث"جوجل"، عن موعد فصل الصيف فلكيًا ولاسيما بعد تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة خلال الايام الماضية ارتفعت فيها الحرارة أكثر من معدلاتها الطبيعية ليكون طقس شديد الحرارة على كافة الانحاء.

ووفقًا للبحوث الفلكية فإن موعد فصل الصيف يكون يوم 20 يونيو المقبل ويستمر لمدة ثلاثة شهور ما يقرب من 93 يوما و15 ساعة و53 دقيقة، على أن تصل الشمس إلى أقصى موضع لها شمالا في السماء، وتكون عمودية على مدار السرطان وهذا الوقت هو ذروة فصل الصيف فلكيا في نصف الكرة الشمالي.

ويكون في فصل الصيف أطول نهار وأقصر ليل في العام، علما بأن هذا اليوم أيضا هو ذروة فصل الشتاء فلكيا في نصف الكرة الجنوبي (الانقلاب الشتوي)، ويمثل أطول ليل وأقصر نهار في السنة في نصف الكرة الجنوبي.

سمات فصل الصيف

ارتفاع درجات الحرارة: تُصبح درجات الحرارة مرتفعة بشكل ملحوظ في فصل الصيف، ممّا يُؤدّي إلى تغير المناخ وزيادة الشعور بالحرارة.

زيادة ساعات النهار: يزداد طول ساعات النهار في فصل الصيف، ممّا يُؤدّي إلى زيادة ساعات الضوء واختصار ساعات الليل.

تنوع الأنشطة: يُتيح فصل الصيف فرصة للقيام بالعديد من الأنشطة الخارجية، مثل السباحة والرحلات والتخييم.

تنوع الفواكه والخضروات: يزداد تنوع الفواكه والخضروات في فصل الصيف، ممّا يُؤدّي إلى تنوع الأطعمة .

تنضج فيه الخضروات والفواكه ومعظم أنواع الثمار، ويصبح لون أوراق الأشجار أشدّ خضرةً مما كان عليه في فصل الربيع

تكثر المرتفعات الجوية في فصل الصيف ويُصبح لون السماء صافياً كلّ الوقت، وتصبح أيضاً خالية من الغيوم

يُصبح لون الحقول أصفر مثل حقول القمح والشعير والعدس وغيرها، ويبدأ الفلاحون بالحصاد

يكثر فيه الغبار والرياح الجافة

يصبح البحر هادئًا وحركة أمواجه بين المد والجزر بطيئة

تقل غزارة الينابيع والمياه الجوفيّة بشكل عام، وتُصبح التربة جافة