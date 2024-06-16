الأحد 16 يونيو 2024
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

ردد هذا الدعاء للمتوفي في عيد الأضحى المبارك

الدعاء
الدعاء

دعاء المتوفي في عيد الأضحى المبارك.. يبحث الكثيرين عن الأدعية في مثل هذا الوقت لأقاربهم المتوفين، خاصة خلال الاعياد.

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دعاء للميت في عيد الأضحى

 

وهناك الكثير من الأدعية التي تأتي ضمن دعاء للميت في عيد الأضحى، منها على سبيل المثال:

 اللهم ارحم من لم يدرك العيد معنا، واجعل عيده في الجنة أجمل.

 اللهم في يوم العيد ارحم كل ميت ودعه أهله ويواريه التراب يارب العالمين.

 اللهم ارحم من لم يحضروا معنا هذا العيد وأبدلهم دارا خيرا من دارهم.

 اللهم ارحم موتى المسلمين واجعل عيدهم أجمل بجوارك.

 اللهم اجعل قبره خير مسكن تغفو به عينه، واجعل منازلهم في أعلى الجنان يا حي يا قيوم.

 اللهم في هذا العيد اجعل ملائكة الرحمة تطوف عليه من كل جانب.

 اللهم اجعل الراحلين إليك في ظل ظليل.

اللهم اجعل عن يمينه وعن شماله نورا حتى تبعثه آمنًا مطمئنًا.

 اللهم ارحمه واجعله من الضاحكين المستبشرين بالجنة.

 اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين.

 في يوم العيد اللهم ارحم من غابوا غيابا أبديا، اللهم ابعث لهم نورًا إلى يوم يبعثون.

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