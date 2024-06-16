إسعاف البحر الأحمر ترفع درجة الاستعداد خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك

أعلنت هيئة الإسعاف المصرية فرع البحر الأحمر، رفع درجة الاستعداد القصوى والتأهب التام لتأمين المساجد وساحات صلاة العيد والشواطئ العامة والطرق المؤدية من والي المحافظة الساحلية تزامناً مع احتفالات عيد الأضحى المبارك .

ومن جانبه أفاد الدكتور شادي باسم مدير مرفق الإسعاف بالبحر الأحمر أنه تم الدفع ب 90 سيارة إسعاف لتأمين احتفالات عيد الاضحى المبارك ، منها 35 سيارة داخل مدن المحافظة، 15 سيارة للمساجد والمساحات والمتنزهات العامة ، و40 سيارة للطرق السريعة ، بالإضافة الي 5 سيارات إمداد وتموين ، و3 سيارات خدمات لوجستية ، و 1 سيارة تدخل سريع .

وفي ذات السياق أكد الدكتور شادي باسم أنه تم وقف الإجازات لجميع الاطقم الطبية بمرفق الإسعاف حيث يتواجد 169 مقدم خدمة إسعافية ، 210 سائق ، 10 أفراد بغرف العمليات التي تعمل علي مدار اليوم لتلقي البلاغات و مواجهة أي حالات طارئة ، بالإضافة إلى 8 مشرفين متابعة السيارات

كما اعلن اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر عن رفع درجه الاستعداد في جميع المنشات الصحية على مستوى مدن المحافظة وذلك من خلال خطه التامين الشاملة التي قدمتها مديرية الصحة بالبحر الاحمر برئاسة الدكتور اسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

زتهدف خطة التامين الطبي الشاملة، إلى ضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين خلال فترة العيد، تأتي هذه الخطة تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بتكثيف الجهود لتعزيز الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية خلال فترة الاعياد والاجازات.

وأكد وكيل وزارة الصحة ان خطة التأمين الطبي تشمل رفع درجة الاستعداد في جميع أقسام الطوارئ بالمستشفيات وتكثيف تواجد الفرق الطبية بجميع التخصصات من أطباء وفنيين وتمريض إضافة إلى توافر كافة المستلزمات والأدوية وانعقاد غرفة الأزمات والطوارئ المركزية على مدار الساعة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

أضاف العربى أن خطة التأمين الطبي تتضمن إنتشار فرق التأمين الطبي والمبادرات الرئاسية بجميع أنحاء محافظة البحر الأحمر لتقديم الخدمات الطبية والتوعوية للمواطنين بأماكن تمركز ثابتة في جميع الوحدات الصحية وانتشار العيادات المتنقلة والتي تقدم خدمات الكشف وصرف العلاج بالمجان من خلال اماكن تمركز تشمل( النادي الاجتماعي وكارفور) كذلك نشر فرق التواصل والتثقيف الصحي لتقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين

وأشار ايضاً إلي توجيه الفرق الوقائية بتكثييف الحملات التفتيشية علي الأسواق ومنافذ تقديم المنتجات الغذائية والسلع واتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية للتأكد من صلاحية الأغذية للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات القياسية حرصا علي سلامة المواطنين

وكذلك تكثيف إجراءات مكافحة ناقلات الأمراض بأعمال مكافحة الحشرات الطائرة وتشغيل أجهزة الضباب والرذاذ.