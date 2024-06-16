الأحد 16 يونيو 2024
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

موعد انتهاء إجازة العيد للقطاعين الخاص والحكومي

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

اجازة العيد للقطاعين.. كشف كل من مجلس الوزراء ووزارة العمل، موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، في القطاعين الخاص والحكومي، حيث بدأت اليوم السبت الموافق 15 من شهر يونيو الجاري، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، والعاملين بمؤسسات القطاع الخاص.

 

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اجازة عيد الاضحى للقطاع الحكومى 

وبالنسبة للقطاع الحكومي، من المقرر أن تنتهي إجازة عيد الأضحى يوم الخميس الموافق 20 من شهر يونيو الجاري، وبذلك يكون قد حصل الموظفون في القطاع الحكومي على 6 أيام كاملة إجازة، وهي إجازة رسمية مدفوعة الأجر على أن تستمر أعمال الامتحانات وفقًا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة.

موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى.


وبالنسبة للقطاع الخاص، تنتهي إجازة عيد الأضحى 20 يونيو الجاري، وهي إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال العام ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام، وفق وزارة العمل.

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