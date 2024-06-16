أفضل وقت للنحر فى عيد الأضحى المبارك

عيد الأضحى المبارك.. قالت دار الإفتاء أن أفضل وقت للأضحية هو يوم النحر، أي أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تعد شعيرة من شعائر الإسلام وسنة مؤكدة عن النبي محمد، وفعلها يُجزي صاحبه ثوابًا عظيمًا وأجرًا كبيرًا.

ويتساءل الكثيرين عن حكمة تفضيل يوم النحر

أفضل وقت للنحر



وذكرت الإفتاء أن اليوم الأول هو أفضل من غيره، لأن فيه مسارعة إلى الخير، وذلك عملا بقوله تعالى: «وسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ» [آل عمران: 133]، لافتة إلى أن المقصود بالمسارعة هي المسارعة بالأفعال التي تكون سببا للمغفرة والجنة.

ولفتت الإفتاء،إلى أن آخر وقت للأضحية هي نهاية ايام التشريق، والتي توافق غروب شمس الثالث عشر من شهر ذي الحجة أي رابع يوم عيد الأضحى المبارك، وهذا رأي عدد من الصحابة والتابعين، والمعمول به في الفتوى.

وكشفت الإفتاء أن للأضحية ثواب عظيم عند الله تعالى فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما سأله أصحابه عن الأضاحي: «سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ» قَالُوا: مَا لَنَا مِنْهَا؟ قَالَ: «بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ فَالصُّوفُ؟ قَالَ: «بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ»، وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ، إِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلاَفِهَا، وَأَنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الأَرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا»