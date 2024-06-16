ملاهى البسطاء أبرز احتفالات المواطنين بعيد الاضحى بالاسكندرية

زحام شديد بملاهى مرسى ابو العباس بالاسكندرية

شهدت ملاهى مرسى ابو العباس بوسط محافظة الاسكندرية زحام شديد من المواطنين واطفالهم احتفالا بعيد الاضحى المبارك.

وكان قد توجه المواطنين، واطفالهم إلى الملاهى عقب الانتهاء من أداء صلاة عيد الأضحى المبارك، مع أسرهم وشراء البالونات في أول أيام العيد المبارك في مظاهر الفرح والبهجة، بالإضافة إلى توزيع الحلوى على الأهالي والأطفال لنشر البهجة والسرور وأثناء الاحتفال.

وقام الأهالي بالتوافد على الملاهى بميدان مرسى ابو العباس بوسط المحافظة كما شهد ت المراجيح اقبال كبير من الاطفال مما تسبب فى عرقلة حركة المرور .

وأقبل المواطنين والشباب والأطفال، على المتنزهات والألعاب الترفهية للأطفال والملاهي والمراجيح المتعددة المنتشرة في الشوارع العامة والميادين وداخل وخارج المتنزهات والأندية ومراكز الشباب، وحرصت العائلات على التنزه لإدخال الفرحة والبهجة على الجميع خاصة الأطفال.

وتواجد الأطفال بالملابس الجديدة المميزة داخل المصلى؛ لأداء صلاة العيد وبعدها التنزه داخل الأماكن التي استعدت مبكرًا لاستقبال الأطفال من متنزهات وملاهي.

فيما أدى المئات من أهالى الإسكندرية، صلاة عيد الأضحى المبارك، صباح اليوم الاحد، في ساحة مسجد أبو العباس المرسي فى منطقة الانفوشى، وسط المحافظة، وذلك بحضور الدكتور احمد جمال نائب المحافظ ولفيف من القيادات التنفيدية وسط أجواء مليئة بالبهجة والسعادة.

رصدت " الوفد : أجواء صلاة العيد بساحة مسجد أبو العباس المرسي وسط الإسكندرية، أحد أشهر ساحات الصلاة بالمحافظة، حيث شهدت الساحة الآلاف المصلين من الكبار والشباب، واصطحب الأهالي الأطفال لإدخال البهجة على نفوسهم، وأدوا صلاة العيد في أجواء روحانية وفرحة لجموع المصلين.

من جانب اخر احتشد آلاف المصلين بالإسكندرية لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد المدينة «الحديد والصلب» بطريق الإسكندرية/ مطروح في دائرة حي العجمي غرب الإسكندرية، والذى يعد من أكبر مساجد الثغر.

وشهدت ساحة المسجد توافد مئات المصلين قبل صلاة الفجر استعدادا لصلاة عيد الأضحى المبارك، وامتد تواجد المصلين إلى ساحته الخارجية بطريق «مطروح».،وامتدت الصفوف بطريق الإسكندرية مطروح لعدة كيلو مترات، وبشارع البيطاش الرئيسي في مشهد يتكرر في صلاة العيد كل عام، فيما جرى تخصيص أماكن خاصة للنساء خارج المسجد.

ويحرص أهالي مناطق العجمي والدخيله والـ21 على الصلاة في مصلى الحديد والصلب لاتساعها وتجهيزاتها الكبيرة التي تساعد على استيعاب آلاف المصلين، فضلا عن تخصيص أماكن للسيدات وتوزيع هدايا وحلوى للأطفال.

وشهد المصلى أجواء احتفالية قبل الصلاة وبعدها ،حيث وزعت إدارة المسجد الهدايا على الأطفال ،وجري إطلاق البالونات من العقارات المواجه للمسجد وبالطريق عقب الصلاة في مشهد احتفالي كبير يتكرر كل عام ،وسط فرحة آلاف المصلين والمصليات والأطفال.

وكانت مديرية الأوقاف في الإسكندرية، خصصت 513 ساحة خلاء موزعة على الإدارات الفرعية الـ11، لأداء صلاة عيد الاضحى المبارك، وتخصيص 1026 إماما وخطيبا أساسيا واحتياطيًا، بواقع إمام وخطيب لكل مسجد أو ساحة صلاة