نصف مليون مسلم يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك بساحات المنيا

استقبلت ساحات وملاعب مراكز الشباب والأندية بمحافظة المنيا ، مئات الآلاف من المصليين أكثر من نصف مليون مصلي ادو شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك ، بــ ٨٢ مركز شباب وساحة ونادى وملعب بمحافظة المنيا .

حيث توافد المصلين من كافة أفراد الأسرة على مراكز الشباب والساحات المعدة للصلاة، منذ فجر يوم العيد ، وسط فرحة غامرة بين جميع المصلين لبدء فرحة العيد ، وقد استقبلت مراكز الشباب بكافة الإدارات المصلين ، حيث تم ترشيح ٦٤ مركز شباب و ١٨ ملعب ونادى ، تم الموافقة عليهم من قبل وزارة الشباب والرياضة ، ووزارة الأوقاف لأداء صلاة العيد ، بكافة الإدارات التابعة لمديرية الشباب والرياضة بكافة المراكز الإدارية بالمحافظة تؤدى فيه صلاة العيد.

من جانبه ، أشار مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، إلى أن غرفة العمليات التى تم تشكيلها تتابع عملها باستمرار طوال أيام العيد لمتابعة كافة الاحتفالات ورصد كافة المشاركات والاحتفالات وحل كافة المشكلات ان وجدت ، وعقب أداء صلاة عيد الأضحى المبارك ، تم توزيع الهدايا ولعب الأطفال والعصائر والمياه على المصليين ، وفتح كافة مراكز الشباب أمام المترددين للإحتفال بعيد الأضحى المبارك ، مع المتابعة المستمرة للاحتفالات ،وتوجه المترددين إلى حمامات السباحة والملاهي وحدائق الطفل ، والأماكن الترفيهية والإستثمارية .

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، قد أدى صلاة عيد الأضحى المبارك، بساحة مدرسة الفريق صفى الدين أبوشناف الثانوية العسكرية بمدينة المنيا، بحضور الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، والدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، واللواء صلاح الدياسطى مساعد أول وزير الداخلية لقطاع شمال الصعيد، واللواء محمد ضبش مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنيا، واللواء ياسر عبدالعزيز السكرتير العام للمحافظة ، والمقدم أحمد صفوت مساعد المستشار العسكري، وعامر طه رئيس مدينة المنيا، والشيخ الدكتور حسانين عبدالحكم، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ عصام حسونة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية بالمحافظة.

ألقى وكيل وزارة الأوقاف، خطبة العيد تحدث فيها عن الامتثال لأوامر الله عز وجل والتدبر في شعيرة الفداء وما فيها من قيم الطاعة والصبر، واستجابة الخليل إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام لأوامر الله، وفضل الأضحية، وأن الأعياد تأتى بعد الإلتزام بالطاعات، وآداب وسنن العيد، وأهمها التوسعة على الأهل والفقراء والأيتام والمحتاجين، وضرورة اغتنام مثل تلك المناسبات والأعياد في صلة الرحم، والتكافل، ونشر مفاهيم المحبة والتسامح والسلام التي يدعو إليها الدين الإسلامي.

وحرص المحافظ عقب الصلاة ، على تهنئة المصلين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يعيده على مصرنا الحبيبة بكل الخير واليمن والبركات، ويحفظها من كل مكروه وسوء، وأن يكون عيدا سعيدا، أعاده الله على الجميع بالخير والسلام.