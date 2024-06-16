استعدادت تموين جنوب سيناء لاحتفالات عيد الأضحى المبارك

قال إبراهيم الحارون وكيل وزارة التموين بمحافظة جنوب سيناء، إنه جرى تعزيز المحافظة بكميات إضافية من الوقود بمختلف أنواعه لسد احتياجات المحافظة خلال فترة أجازة العيد خاصة أنها تشهد توافد الآلاف لقضاء الأجازة داخل منتجعات جنوب سيناء السياحية.

مؤكدًا أن المخزون الاستراتيجي للمحافظة من المواد الغذائية يكفي لمدة تتجاوز الـ 4 شهور، ومن المقرر أن تعمل جميع المخابز بشكل طبيعي وفي موعدها خلال أيام العيد ما عدا مخبزي توشكى والزهراء بمدينة طور سيناء، وكذلك مستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود.

استعداد مديرية الصحة

كما أوضح الدكتور هيثم الشنهاب مدير مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، إنه جرى رش وتعقيم الحدائق والميادين العامة بالتنسيق مع مجالس المدن، لضمان خلوها من الحشرات، إضافة إلى إلغاء الأجازات لجميع الأطقم الطبية وأطقم التمريض.

وتم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية لمتابعة سير العمل داخل المستشفيات والوحدات الصحية، وتوفير جميع الأدوية والأمصال بداخلهم، إضافة إلى تشكيل لجان للمرور على حمامات السباحة للتأكد من نظافتها.

واشارات وزارة الأوقاف انه تم تخصيص 7 ساحات لأداء شعائر صلاة عيد الفطر المبارك، بينهم 6 ساحات بالمساجد الكبرى، وساحة بإستاد مدينة طور سيناء الرياضي. لافتًا إلى أن ساحات المساجد تتضمن ساحة مسجد السلام بمدينة شرم الشيخ، وساحة مسجد الهدى بمدينة دهب، وساحة مسجد الزهراء بمدينة أبورديس، وساحة مسجد الوادي المقدس بمدينة سانت كاترين، وساحة مسجد التقوى بنويبع، وساحة مسجد الرحمة بمدينة رأس سدر.