استعدادات جنوب سيناء لاحتفالات عيد الأضحى المبارك

أعلنت محافظة جنوب سيناء حالة الطوارئ القصوى بكافة القطاعات استعدادًا للاحتفال كافة بعيد الأضحى المبارك، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وغرف فرعية بالوحدات المحلية للمدن، لمتابعة الحالة الأمنية والخدمية على مدار أيام العيد.

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنه جرى منع الإجازات لجميع المسئولين بالمحافظة، والتأكيد على تواجدهم الميداني في الشوارع وسط المواطنين على مدار إجازة عيد الأضحى، للتأكد من توافر كافة الخدمات للمواطنين وزائري المحافظة للاستمتاع بشواطئها، كما جرى التأكيد على تكثيف حملات النظافة بشكل دوري، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المواطنين الذين يقوموا بذبح الأضاحي خارج المجازر.



وأوضح المحافظ أن جميع الشواطئ العامة بالمدن السياحية بخليج العقبة "دهب، نويبع، طابا، شرم الشيخ" ستفتح أبوابها للمواطنين بالمجان، إضافة إلى أن جميع شواطئ مدن خليج السويس "رأس سدر، أبوزنيمة، أبورديس، طور سيناء" مجانية، وجرى تزويدها بكافة الإمكانات لراحة الرواد.

جاهزية مناطق السياحة العلاجية..



ولفت إلى أن منطقة واحة عيون موسى بمدينة طور سيناء، يجري الدخول فيها بسعر رمزي لا يتخطى 10 جنيهات للفرد و20 جنيهًا للأسرة، ودخول منطقة العيون الكبريتية برأس سدر مجاني دون رسوم.