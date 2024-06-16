الآلاف من أهالى الغردقة يؤدون صلاة عيد الأضحى بمسجد الميناء

أدي اللواء محمد بنداري سكرتير عام محافظ البحر الأحمر، يرافقه اللواء حامد احمد مستشار المحافظ لشئون المديريات والمدن، وكمال سليمان السكرتير العام المساعد، واللواء احمد مهدي رئيس حي جنوب، والعديد من القيادات التنفيذية بالمحافظة صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الميناء الكبير بالغردقة، وسط حشود كبيرة من الأهالي والمواطنين الذين حرصوا على أداء صلاة العيد بمسجد الميناء.

ونيابة عن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وجه السكرتير العام التهنئة لجموع الشعب المصري عامة، وأبناء البحر الأحمر خاصة بمناسبة العيد المبارك، أعاده الله علي الجميع بالخير واليمن والبركات ، متمنياً ان تنعم مصرنا الغالية بالأمن والإستقرار في ظل القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وفي ذات السياق أفاد الشيخ حسام محمود إمام جامع الميناء خلال خطبة العيد أن الأعياد أيام خير وبركة ، ومواسم فرحة وبهجة، حيث تتلاقى الوجوه والقلوب تحفها البسمة الصافية، والسعادة الصادقة، مشيرا ان في عيد الأضحى تتجلى مظاهر ، وتتلاقي مواطن السرور ، حيث يفرح حجاج بيت الله الحرام بأداء مناسكهم، بعد أن أتم الله عليهم النعمة بطوافهم بالبيت الحرام وسعيهم بين الصفا والمروة، ووقوفهم على عرفات حيث التعرض للبركات والرحمات، كما يفرح المسلمون في بقاع الدنيا بذبح الأضاحي تقربا إلى الله ( عز وجل )، وإدخالا للسرور على الفقراء والمحتاجين، وتحقيقا للتكافل والتراحم بين أبناء المجتمع ، مؤكدا ان العيد فرصة لتوطيد العلاقات الاجتماعية بالتزاور والتلاقي وصلة الارحام ، ونشر المودة والرحمة بين الناس .