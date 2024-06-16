دراسة: البيض يحتوي على فيتامينات علاجية المتعددة

باعتباره فيتامينًا طبيعيًا متعددًا، يجب وصف البيض للأغراض الطبية ضد مجموعة متنوعة من الاضطرابات، بدءًا من مرض السكري إلى فقدان الذاكرة وتم التوصل إلى هذا الاستنتاج من قبل خبراء في مجال الأكل الصحي من اسكتلندا.

يوفر البيض فوائد لصحة الإنسان بحيث ينبغي اعتباره منتجًا طبيًا وعلى وجه الخصوص، فهي فعالة ضد مرض السكري، وفقدان العضلات، واضطرابات الذاكرة والعديد من المشاكل الصحية الأخرى.

ويؤكد خبراء الصحة من اسكتلندا أن البيض عبارة عن فيتامينات طبيعية متعددة، تحتوي على مجموعة كاملة من العناصر الغذائية المفيدة مثل البروتين والفيتامينات والمعادن بالإضافة إلى ذلك، يحتوي البيض أيضًا على فيتامينات D وB والسيلينيوم واليود والكولين، وهي فيتامينات ناقصة أو غير موجودة في العديد من الأطعمة الأخرى.

كل هذه النتائج مهمة للغاية لأن استهلاك البيض كان تقليديا موضوعا للتشويه على مدى العقود القليلة الماضية، وأوصى العديد من الخبراء بإزالة البيض من النظام الغذائي، حيث كان هناك اعتقاد خاطئ بأنه يرفع مستويات الكوليسترول.

ومنذ ذلك الحين أكدت العديد من الدراسات العلمية أن البيض لا يؤثر على مستويات الكوليسترول، لذا فهو لا يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب بل على العكس من ذلك، هناك أدلة متزايدة على الدور الخاص الذي يلعبه تناول البيض في الحفاظ على صحة الإنسان.

وهكذا أظهرت دراسة أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية أن بيضة واحدة فقط في اليوم تقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 12٪ وتوصل العلماء إلى هذا الاستنتاج بعد فحص حجم الملاحظات على مدار 33 عامًا والتي شملت 270 ألف شخص ويحتوي البيض على بروتين عالي الجودة، والذي يرتبط بخفض ضغط الدم، وهو أكبر عامل خطر للسكتة الدماغية.

ما هي السكتة الدماغية؟

تحدث السكتة الدماغية الإقفارية عندما تنقطع أو تقل إمدادات الدم عن جزء من الدماغ ويمنع ذلك أنسجة الدماغ من الحصول على الأكسجين والعناصر المغذية.

وتبدأ خلايا الدماغ بالموت خلال دقائق. هناك نوع آخر من السكتات الدماغية هو السكتة الدماغية النزفية وتحدث عند وجود تسريب أو تمزق في أحد الأوعية الدموية في الدماغ، ما يسبب نزفًا في الدماغ ويؤدي الدم إلى زيادة الضغط على خلايا الدماغ وإتلافها.

السكتة الدماغية حالة طبية طارئة. ومن الضروري الحصول على العلاج الطبي على الفور وإذ يمكن أن يؤدي الحصول على المساعدة الطبية الطارئة بسرعة إلى تقليل تلف الدماغ ومضاعفات السكتة الدماغية الأخرى.