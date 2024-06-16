سموذي الليمون بالنعناع.. مشروب منعش لضيافة عيد الأضحى

في عيد الأضحى المبارك، تكتسب التجمعات العائلية طابعًا خاصًا من الفرح والمودة، ويسعى الجميع لتقديم أشهى المأكولات وأفضل مشروب لضيافة الضيوف وإضافة لمسة مميزة للمائدة.

ومن بين المشروبات المنعشة التي يمكن تقديمها، سموذي الليمون بالنعناع، حيث يعد خيار رائع، يجمع بين نكهة الليمون الحامضة وانتعاش النعناع، ليقدم تجربة فريدة ومنعشة تضفي على اللقاءات العائلية جوًا من الحيوية والانتعاش، خاصةً مع الطقس الحار.





سموذي الليمون بالنعناع

طريقة عمل سموذي الليمون بالنعناع

المكونات:

- 4 حبات ليمون متوسطة الحجم

- حفنة من أوراق النعناع الطازجة (حوالي 15 ورقة)

- 2 ملعقة كبيرة من السكر (يمكن تعديل الكمية حسب الرغبة)

- 2 كوب من الماء البارد

- 2 كوب من الثلج المجروش

- شرائح ليمون وأوراق نعناع للتزيين (اختياري)





طريقة التحضير:

تحضير الليمون

قم بغسل حبات الليمون جيدًا. قطع الليمون إلى نصفين واعصره لاستخراج العصير. يُفضل استخدام عصارة الليمون للحصول على أكبر كمية من العصير.

2. إعداد السموذي

في الخلاط الكهربائي، أضف عصير الليمون وأوراق النعناع والسكر والماء البارد. اخلط المكونات جيدًا حتى تندمج تمامًا ويذوب السكر.

3.إضافة الثلج

أضف الثلج المجروش إلى الخلاط وامزج مرة أخرى حتى يصبح الخليط ناعمًا وباردًا.





4. التقديم

صب السموذي في أكواب التقديم. زين كل كوب بشرائح الليمون وأوراق النعناع إذا رغبت في ذلك.





5.التقديم الفوري

يُفضل تقديم السموذي فور تحضيره لضمان الحصول على أقصى قدر من الانتعاش والنكهة.





نصائح:

- يمكن تعديل كمية السكر حسب الذوق الشخصي. إذا كنت تفضل المشروبات الأقل حلاوة، يمكنك تقليل كمية السكر أو استخدام بدائل السكر الطبيعية.

- لتحسين النكهة، يمكن إضافة القليل من الزنجبيل المبشور أو ماء الورد إلى السموذي.





بهذه الطريقة البسيطة، يمكنك إعداد سموذي الليمون بالنعناع لضيافة عيد الأضحى وإبهار ضيوفك بمشروب منعش وصحي يناسب أجواء الصيف الحارة.