مشروب طبيعي يحميك من تطور الشيخوخة

صرح باحثون أمريكيون من جامعة ويك فورست أنه يجب استهلاك مشروب عصير البنجر للحماية من تطور العمليات التنكسية العصبية المرتبطة بالعمر ( الشيخوخة).

فوائد البنجر

وتتميز Sbets بمحتوى عال من أملاح حمض النيتريك (النترات)، التي تتحول إلى نتريت في عملية الاستيعاب من قبل الجسم - المواد التي تحسن الموصلية الوعائية، وبالتالي الدورة الدموية.

يلعب ضعف إمدادات الدم إلى أجزاء معينة من الدماغ دورا مهما في تطور الخرف الشيخوخة.

وأوضح العلماء عمل مكونات البنجر أن النتريت يساهم في فتح حجب الأوعية الدموية، ونتيجة لذلك يتلقى الدماغ المزيد من الدم والأكسجين.

أشارت الدراسات السابقة أيضا إلى قدرة البنجر على أن يكون له تأثير شفاء على الأوعية الدموية.

وذكر المتخصصون الذين أجروها أن استخدام هذه الخضروات يمكن وصفه كوسيلة لعلاج ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية.

ينصح العلماء باستهلاك كوب من عصير البنجر (حوالي 5 بنجر) يوميا وتقلل هذه العادة من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية بنسبة 40٪.

ما هي الشيخوخة؟

تُعرَّف الشيخوخة بأنها التَّقدُّم في العمر مع ظهور بعض الأعراض الجسدية كظهور التجاعيد والشعر الأبيض، وضعف البصر، والسمع، واحتمالية انحناء الظهر، بالإضافة إلى بعض التغيرات في القدرات العقلية كعدم القدرة على التذكر أحياناً، واستغراق وقت أطول في تعلم شيء جديد أو حل مشكلة.

وغالباً ما يُصاحب الشيخوخة بعض المشاكل الطبية مثل هشاشة العظام أو التهاب المفاصل ارتفاع ضغط الدم. وعادةً ما يتم الخلط وعدم التفريق بين الشيخوخة والخَرَف أو الزَّهايمر، واللذان يعدان من أحد المشاكل الصحية المرتبطة بالشيخوخة، وقد تتشابه أعراضهما مع أعراض الشيخوخة، ولكن هذا لا يعني إصابة كل من تقدم بالعمر ووصل مرحلة الشيخوخة بالخرف والزهايمر.