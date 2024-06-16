بسبب إصلاح سيارة .. عامل يصيب ميكانيكي بطلق ناري بطما

استقبل مستشفى طما المركزي ميكانيكي في بداية العقد الرابع من العمر يقيم بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج مصابا بطلق ناري بالفخذ الأيسر تعدى عليه عامل بالضرب بسلاح ناري كان بحوزته وإحداث إصابته بسبب خلافات على إصلاح سيارة خاصة بالمتهم وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد بورود إشارة لمركز شرطة طما من المستشفى المركزي بوصول "كريم . ص . ر . ح" 31 سنة ميكانيكي مصاباً بطلق ناري بالفخذ الأيسر يقيم بدائرة المركز.

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال المصاب إتهم "أحمد . س . ع . ت" 22 سنة عامل يقيم بذات الناحية بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته نجم عنه إصابته بسبب خلاف علي إصلاح سيارة خاصة بالمتهم .

وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة لذات السبب، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وفي سياق آخر شهد قسم مدينة سوهاج الجديدة إندلاع حريق في شقة سكنية بسبب ماس كهربائي نتج عنه احتراق أنتريه بصالة الشقة دون حدوث إصابات بشرية وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد لباقي شقق العمارة السكنية وتم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد تلقي قسم شرطة مدينة سوهاج الجديدة بلاغا بنشوب حريق بشقة بدائرة القسم .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم وقوات الحماية المدنية لمحل الواقعة وبالفحص تبين نشوب حريق بصالة شقة ملك "عمر . ا . ا . ا" 29 سنة موظف يقيم بذات العنوان وتم الدفع بسيارة إطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات .

وبسؤال مالك الشقه بمضمون ما سبق وأضاف بأن سبب الحريق ماس كهربائي لمروحة السقف بصالة الشقة ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك ونفى الشبهة الجنائية وأن التلفيات عبارة عن إحتراق أنتريه، تم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .