لسفرة عيد الأضحى.. طريقة عمل سلطة الفتوش

تعتبر سلطة الفتوش من أشهر وأشهى السلطات في المطبخ الشرقي، وهي تتميز بمكوناتها الطازجة والنكهات الغنية، وتحضر هذه السلطة في الكثير من المناسبات، وتعد خيارًا مثاليًا لإضافة طابع منعش وصحي لمائدتك في عيد الأضحى المبارك، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها.

طريقة عمل سلطة الفتوش

المكونات:

- 2 كوب من الطماطم المقطعة

- 2 كوب من الخيار المقطع

- 1 بصلة حمراء مقطعة إلى شرائح رفيعة

- 1 كوب من البقدونس المفروم

- 1/2 كوب من النعناع الطازج المفروم

- 1/2 كوب من الفجل المقطع

- 1/2 كوب من الفليفلة الملونة المقطعة

- 2 كوب من الخبز المحمص أو المقلي

- 1/4 كوب من عصير الليمون

- 1/4 كوب من زيت الزيتون

- 2 ملعقة كبيرة من السماق

- ملح وفلفل حسب الرغبة

طريقة التحضير:

اخلطي جميع المكونات في وعاء كبير.

أضيفي عصير الليمون وزيت الزيتون والسماق، وتبلي بالملح والفلفل حسب الرغبة.

قدميها فوراً للحصول على أفضل طعم.





فوائد تناول السماق

السماق هو نوع من التوابل الشائعة في المطبخ الشرق أوسطي والمتوسطي، وله العديد من الفوائد الصحية، ويتميز السماق بنكهته اللاذعة والحمضية، ويستخدم عادة لإضافة نكهة مميزة للطعام، وفيما يلي نقدم لك بعض الفوائد الصحية للسماق.





غني بمضادات الأكسدة

السماق يحتوي على مستويات عالية من مضادات الأكسدة، التي تساعد في محاربة الجذور الحرة في الجسم، مما يساهم في تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان.





خصائص مضادة للالتهابات

السماق يمتلك خصائص مضادة للالتهابات، مما يساعد في تخفيف الالتهابات والألم. يمكن أن يكون مفيداً في علاج الحالات الالتهابية المزمنة مثل التهاب المفاصل.





تحسين صحة الجهاز الهضمي

السماق يمكن أن يساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي من خلال تعزيز إفراز الإنزيمات الهاضمة وتحسين عملية الهضم. كما أنه قد يساعد في تخفيف مشاكل الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والإمساك.





دعم صحة القلب

بفضل محتواه العالي من مضادات الأكسدة والمركبات النباتية المفيدة، يمكن أن يساعد السماق في تحسين صحة القلب عن طريق خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وتعزيز مستويات الكوليسترول الجيد (HDL).





خصائص مضادة للميكروبات

السماق يمتلك خصائص مضادة للميكروبات، مما يجعله فعالاً في محاربة البكتيريا والفطريات. يمكن استخدامه كعلاج طبيعي للوقاية من العدوى المختلفة.





تنظيم مستويات السكر في الدم

بعض الدراسات تشير إلى أن السماق يمكن أن يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يجعله مفيداً للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري.





تحسين صحة الجلد

بفضل خصائصه المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات، يمكن أن يكون السماق مفيداً لتحسين صحة الجلد. يمكن أن يساعد في تقليل الالتهابات الجلدية وتعزيز شفاء الجروح.





تحسين وظائف الكبد

السماق قد يساهم في تحسين وظائف الكبد وحمايته من الأضرار الناتجة عن السموم بفضل خصائصه المضادة للأكسدة.

تخفيف أعراض البرد والانفلونزا

السماق يحتوي على فيتامين C، الذي يمكن أن يساعد في تعزيز الجهاز المناعي وتخفيف أعراض البرد والانفلونزا.