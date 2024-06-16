مصرع وإصابة شخصين في حادث إنقلاب سيارة بقسم مدينة سوهاج الجديدة

لقي عامل يبلغ من العمر 32 سنة يقيم بدائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج مصرعه في حادث إنقلاب سيارة ملاكي كان يقودها بطريق قسم مدينة سوهاج الجديدة نتيجة إنفجار الإطار الخلفي الأيسر وجرى وأصيب عامل كان برفقته بكسر بالساق اليمنى وجرى نقل الجثة والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد تلقي قسم شرطة سوهاج الجديدة بلاغا بوجود حادث إنقلاب سيارة ومتوفـي ومصاب بدائرة القسم .

إنتقل لمكان الحادث مأمور مأمور وحدة مباحث القسم وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ملاكي قيادة "أحمد . م . ا . س" 32 عامل يقيم دائرة مركز المنشاه بالطريق المشار إليه إختلت عجلة القياده بيد قائدها نتيجة إنفجار الإطار الخلفي الأيسر مما أدى لإنحرافها وإنقلابها على جانب الطريق .

نتج عن الحادث :- وفاة قائد السيارة وإصابة مرافقه "محمد . ع . ع" 33 عامل يقيم بذات الناحية بكسر بالساق اليمنى وتم نقل الجثمان والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة .

وبسؤال المصاب ووالد المتوفـي "محمود . ا . س . ح" 52 سنة مدرس يقيم بذات الناحية قررا بمضمون ما تقدم ونفيا الشبهه الجنائية، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على السيارة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وفي سياق آخر سطر عامل في العقد الرابع من العمر يقيم بدائرة مركز طهطا شمال محافظة سوھاج نهاية حياته عقب قيامه بشنق نفسه بحبل يتدلى من سقف حوش ملحق بمنزله لمروره بحالة نفسية سيئة وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد تلقي مركز شرطة طهطا بلاغًا بانتحار شخص بحوش ملحق بمنزله بدائرة المركز .

إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين وجود جثة "محمد . ن . ا . ا" 40 سنة عامل يقيم دائرة المركز مسجاة على ظهرها بحوش ملحق بمنزله وتدلي حبل من سقف الحوش وبمناظرته تبين أنه يرتدي كامل ملابسه ووجود سحجة دائرية غير مكتملة حول الرقبة ولا توجد بـها ثمة إصابات ظاهرية أخرى .

جرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى طهطا العام وبسؤال كل من :- زوجته "هند . م . ع . ح" 39 ربة منزل وشقيقه "أحمد . ن . ا . ا" 68 سنة بالمعاش يقيمان بذات الناحية بإقدام المذكور على الإنتحار لسوء حالته النفسية ولم يتهما أحداً بالتسبب فـي ذلك ونفيا الشبهة الجنائية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .