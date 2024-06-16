نقل عامل للمستشفى مصاب برش خرطوش حال عبثه بسلاح ناري بطهطا

استقبل مستشفى طهطا العام عامل يبلغ من العمر 23 سنة يقيم بدائرة مركز طهطا شمال محافظة سوھاج مصابا برش خرطوش حال عبثه بسلاح ناري كان بحوزته أثناء تواجده بمنزله وإحداث إصابته عن طريق الخطأ وجرى ضبط السلاح المستخدم وتحويل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد بورود إشارة لمركز شرطة طهطا من مستشفى طهطا العام بوصول "أحمد . ح . ع . م" 23 سنة عامل مصاباً برش خرطوش باليد اليسرى والساق اليسري وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة يقيم بدائرة المركز .

إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال المصاب وشقيقه "إسلام . ح . ع . م" 26 سنة عامل ومقيم بذات الناحية أثناء تواجد المصاب بالمنزل وحال قيامه بالعبث بسلاح خرطوش كان بحوزته خرجت منه طلقه عن طريق الخطأ نجم عنها إصابته ولم يتهما أحداً بالتسبب فـي ذلك، وتم ضبط السلاح المستخدم بإرشادهما وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .

وفي سياق آخر شهد الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج وقوع حادث إنقلاب سيارة نقل بمقطورة على جانب الطريق نتج عنه إصابة قائد السيارة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وإصابة مرافقه بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم يقيمان بمحافظة الجيزة وجرى رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على السيارة ونقل المصابين لمستشفى سوهاج التعليمي للعلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة أخميم بلاغا بوجود حادث إنقلاب سيارة ومصابين بمدخل الطريق الصحراوي الشرقي بدائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الحادث وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة نقل بمقطورة [ محملة] قيادة "محمد . ش . م . س" 35 سنة سائق يقيم بمحافظة الجيزة بالطريق المشار إليه إختلت عجلة القياده بيد قائدها مما أدي لإنحرافها وإنقلابها علي جانب الطريق .

نتج عن الحادث إصابة كل من :- قائد السيارة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ومرافقه أحمد ع س س 23 تباع يقيم بمحافظة الجيزة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وتم نقلهما لمستشفي سوهاج التعليمي لتلقي العلاج .



وبسؤال قائد السيارة والمصاب قررا بمضمون ما تقدم ونفيا الشبهه الجنائية، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على السيارة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .