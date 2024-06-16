مدرب تشيلسي السابق: صلاح لاعب من طراز عالمي وكنت أتمنى تدريبه

أشاد جوس هيدينك مدرب تشيلسي السابق، بالدولي محمد صلاح نجم ليفربول مؤكدا أنه لاعب من طراز عالمي وكان يتمنى تدريبه قبل رحيل “مو” عن البلوز إلى الدوري الإيطالي.

قال هيدنيك في تصريحات تلفزيونية للقناة الأولى: محمد صلاح لاعب يحب المنافسة وقد أثبت نفسه انه لاعب من الطراز الرفيع، صلاح حقق الكثير وامامه ليحقق الكثير ايضا في اوروبا تحت قيادة المدرب الجديد لفريق ليفربول بقيادة الهولندي ارني سلوت.

وواصل: كما أمام صلاح تحديات كبيرة لكي يحقق انجازات مع نادي ليفربول ومنتخب بلاده مصر ايضا .

وتابع: استمتع برؤية محمد صلاح وهو لاعب مذهل وحينما قمت بتدريب تشيلسي كان قد رحل صلاح على سبيل الاعارة في الدوري الايطالي وهو أمر احزنني كثيرا.



وأشار إلى أن اللاعبون المبدعون هم من يقودوا فرقهم للفوز ابرزهم البلجيكي كيفين دي بروين و محمد صلاح.