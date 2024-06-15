شاهد.. احتفال حساب الدوري الانجليزي بعيد ميلاد محمد صلاح

بعث الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليج” برسالة تهنئة بمناسبة عيد ميلاد الملك المصري محمد صلاح لاعب ليفربول.



وكتب حساب الدوري الانجليزي على موقع فيس بوك: “وما نيلُ المطالب بالتمني ولكن تُؤخذُ الدُنيا غِلابا..يوم ميلاد سعيد للملك المصري محمد صلاح".



يحتفل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وقائد منتخب مصر، اليوم السبت 15-6-2024، بعيد ميلاده الـ 32.



وعلى مستوى الارقام لعب مع ليفربول 349 مباراة بجميع المسابقات سجل 211 هدف وصنع 87 أسيست لزملائه

واحتفل نادي ليفربول الإنجليزي عبر حسابه الرسمي بعيد ميلاد نجمه المصري الدولي محمد صلاح.