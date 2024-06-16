انخفاض في درجة الحرارة بين 3 و5 درجات أول أيام العيد

أكدت الدكتور منار غانم عضو هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة سجلت أمس 42 درجة مئوية، ولكن نسب الرطوبة تزيد، ما يجعلنا نشعر أن الدرجات أعلى من 42 مئوية، مشيرا إلى أن مصادر الكتل الهوائية معظمها هوائية صحراوية قادمة من شبه الجزيرة العربية وارتفاع في قيم الحرارة.

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، أنه ابتداء من اليوم سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة بمعدل من 3 إلى 5 درجات عن الذروة اليوم، موضحة أن الانخفاضات في معظم المحافظات الشمالية كما أن الدرجات العظمى على القاهرة متوقع تكون ما بين 38 إلى 39 درجة مئوية.

وأشارت إلى أن الأماكن الساحلية ستكون أقل ولكن رغم الانخفاض يظل الطقس شديد الحرارة ولكن أقل من درجات اليوم، متابعة: "خلال أيام العيد هنحس بالاعتدال بشكل كبير خلال فترات الليل مع نشاط الرياح اللي يساعد على تلطيف الاجواء".

