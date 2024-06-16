عامر حسين: أندية طالبت بتغيير مواعيد المباريات بالنهار وحزين لعبدالله السعيد

تحدث عامر حسين رئيس لجنة المسابقات حول إمكانية تغيير مواعيد المباريات التي تقام في الساعة الرابعة بسبب الطقس، وسط ارتفاع درجات الحرارة وصعوبة الجو.

قال عامر حسين في تصريحات تلفزيونية : أندية كثيرة تشتكي من ذلك الأمر وحتى مباريات الساعة 7 الطقس يكون حار أيضًا، أتمنى القناة الناقلة والشركة الراعية تساعد في ذلك، والملف مع أحمد دياب رئيس الرابطة ونتمنى أن يجد حل إن شاء الله.



وحول عدم حصول عبدالله السعيد لاعب الزمالك على جائزة الأفضل في مباراة سيراميكا كليوباترا ومنحها لأحمد رمضان بيكهام مدافع سيراميكا رغم تسجيل السعيد هدفا وصناعة آخر، رد قائلا: كل جماهير الزمالك حزينة بسبب عدم حصول عبد الله السعيد على رجل المباراة في مباراة سيراميكا كليوباترا.

وأضاف: وأنا حزين مثلهم، موضوع الجائزة جديد، ويتم اختيار اللاعب الأفضل في الدقيقة 85 ثم يتم إبلاغ الشركة الراعية.