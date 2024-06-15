عامر حسين يرد على انتقادات عدم حصول عبدالله السعيد على رجل مباراة الزمالك وسيراميكا

رد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم، على الانتقادات لعدم حصول عبدالله السعيد على رجل مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في المواجهة التي جمعت بينهما في الدوري المصري.

وكان عبدالله السعيد سجل هدفا وصنع أخر ليقود الزمالك لحصد نقاط المباراة أمام سيراميكا كليوباترا.

وقال عامر حسين في تصريحات تليفزيونية "تم الإعلان عن رجل المباراة قبل الهدف الثاني للزمالك، فكان هناك اختيار لبيكهام، لو القرار تأخر بعض الشيء بعد الهدف الثاني كان سيتم اختيار عبد الله السعيد، اختيار رجل المباراة يكون في الدقيقة 85".

وحقق فريق الزمالك فوزاً غاليا على سيراميكا كليوباترا بثنائية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد المقاولون العرب، المؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 31 نقطة.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الأحد استعداداً لمواجهة المصري يوم الاثنين المقبل على استاد برج العرب، ضمن منافسات الأسبوع الـ 26 من عمر مسابقة الدورى.

ويحتل الزمالك المركز الحادي عشر قي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة حيث حقق 9 انتصارات و4 تعادلات وتلقى 5 هزائم وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 17 فيما يحتل سيراميكا المركز التاسع برصيد 34 نقطة، بعدما لعب 24 مباراة حقق 9 انتصارات و7 تعادلات وخسر 8 مرات وسجل لاعبوه 37 هدفا وتلقت شباكهم 28.