رئيس إنبي يكشف سر خلافه مع عامر حسين

أكد أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، أنه لن يترك أي حق لناديه، لأن في رقبته 525 لاعبًا في مختلف الاعمار السنية، مشيرا إلى أن ناديه يضم عددًا من اللعبات الآخرى مثل تنس الطاولة والسباحة بخلاف كرة القدم.

وقال الشريعي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس على قناة etc: "أنا رئيس نادي بالانتخاب، ولم يكن لي علاقة بالرياضة قبل القدوم لنادي إنبي، وكنت أعمل في العلاقات الخارجية لشركة إنبي، ولم أكن متابعًا على الإطلاق لأي أمور تخص الكرة المصرية، لكن انا أعمل على المستوى الإداري فقط، وقمت بمذاكرة اللوائح والقوانين الرياضية".

وأضاف: "لم أكن أعرف أن عامر حسين هو من يضع اللائحة، وليس من المفترض أن يضع رئيس لجنة المسابقات اللائحة التي سيعمل عليها، ولا علاقة لي مطلقًا بـ عامر حسين ولا تربطني به أي أزمة شخصية مطلقًا".

وواصل: "تواصلت مع عامر حسين فقط منذ 11 شهر، وطلب قيد أحد اللاعبين في قطاع الناشئين بنادي إنبي، وسألت وعلمت بأن اللاعب كان موجود في النادي وتم الاستغناء عنه، وفي اليوم التالي فوجئت بوالد اللاعب يتصل بي ويقول لي لماذا لم تنفذ تعليمات عامر حسين، ورديت عليه بأنني لا أحصل على تعليمات منه، وبعدها علمت بأن عامر حسين قام بالحديث مع عدد من مسئولي النادي".

وزاد: "هدفي جلب حقوق لاعبي انبي، ولا يوجد (وساطة) في النادي، ولا أعرف أسماء اللاعبين ولا اتدخل في الاختيارات، هناك لجنة فنية تختار العناصر جيدًا، وهناك حالة انضباط داخل النادي البترولي ولدينا أشخاص قمة في الاحترافية، ونحن أكثر نادٍ ساهم في تصعيد لاعبين للفريق الأول بين أندية الدوري.. ولذلك لا يوجد خلاف شخصي مع عامر حسين أو غيره".

أيمن الشريعي: رابطة الأندية المسؤولة عن تحديد الأندية المشاركة بالكونفدرالية

وأكمل: "تحديد الأندية المشاركة في الكونفدرالية يكون بقرار من رابطة الأندية، ولا علاقة لـ عامر حسين بهذ الأمر، وهو مشرف فقط على لجنة المسابقات وليس صاحب قرار، وهو "موظف" في النهاية رغم انه لا يتقاضى أموال، وتحدثت مع أحمد دياب أبلغني بأنه لم يصدر أي قرار بشأن الفرق المشاركة رغم تصريحات عامر حسين وهو ما يؤكد وجود خلل معين، ولائحة الترتيب في الدوري يوجد فيها بند المواجهات المباشرة وليس بند المواجهة الواحدة".

وزاد: "لا يجب الاستناد لأي بند معين يتم تفسيره لصالح النادي المصري، هناك تفاصيل يجب أن يعلمها الجميع، والترتيب وفقًا للدور الأول يكون وفق فارق الأهداف حسبما أكد لي أحمد دياب، ويجب تغيير اللائحة الحالية، وسأقوم بعمل لائحة وعرضها على الأندية والهدف الوحيد هو سلامة المسابقة".

وتابع: "لوائح لجنة المسابقات تحتوي على العديد من الأخطاء، والاهتمام بالتفاصيل وراء نجاح منظومة نادي إنبي، ولدي رغبة للمساهمة في تصحيح الاخطاء الموجودة في اللائحة، ومن الممكن أن أدير لجنة المسابقات وأنا في بيتي، شغلها صعب في البناء فقط وهي تتطلب وجود لائحة مظبوطة وشفافية مطلقة.. لأنه سيتم تطبيق البنود الموجودة على اللائحة فقط".

وأكد: "عامر حسين ينظر إلى الامور بنظرة معينة، موضوع الشحات والشيبي المشكلة زادات بسبب لائحة لجنة المسابقات، ضبابية اللوائح هي السبب الحقيقي في تصاعد المشكلة (مش أي حد يعمل لائحة، ومش أي حد يشتغل على اللائحة)، علينا العمل بكياسة القرارات، وأن تسير الأمور وفقًا لمنظور معين، وأن نتبع سبل معينة في إدارة الأزمات وقت حدوث أي مشكلة، لذلك لابد من يعمل في المسابقات أن يكون لديه قدرة على إدارة أي مشكلة".