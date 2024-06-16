كييزا رجل مباراة إيطاليا وألبانيا في اليورو

فاز فيدريكو كييزا نجم منتخب إيطاليا بجائزة الأفضل في مباراة ألبانيا والتي أقيمت اليوم السبت على ملعب سيجنال ايدونا بارك بمدينة دورتموند في بطولة كأس أمم أوروبا.

وقدم كييزا مستوى مميز في المباراة وساهم بصناعة أكثر من فرصة لزملاءه من أجل التسجيل بالإضافة لأدواره الهجومية الفعالة طوال المباراة أمام ألبانيا.

من جانبه، قال كييزا عقب نهاية المباراة: كانت البداية صادمة نوعًا ما ولكن عدنا سريعًا و فرضنا شخصية المنتخب، الشيء الوحيد الذي يجب أن نتحسن به هو حسم المباراة.

وأنتصر منتخب إيطاليا حامل اللقب، على ألبانيا بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت في الجولة الإفتتاحية من بطولة كأس أمم أوروبا والتي تستضيفها ألمانيا على ملاعبها.

أفتتح نديم بايرامي لاعب منتخب ألبانيا التسجيل وأحرز الهدف الأول بعد مرور 23 ثانية فقط، من تسديدة قوية سكنت الشباك بعدما استغل تمريرة خاطئة من لاعب إيطاليا، ليدخل تاريخ البطولة الأوروبية بأسرع هدف في تاريخها.

قبل أن يرد منتخب إيطاليا في الدقيقة 11 بعد كرة عرضية، ضربها باستوني رأسية رائعة سكنت الشباك، قبل أن يسجل نيكولاس باريلا هدف التقدم للأزوري بعد تسديدة قوية أمام منطقة الجزاء لا تصد ولا ترد في شباك ألبانيا، ليحصد المنتخب الإيطالي الثلاث نقاط في بداية مشواره، فيما يظل منتخب ألبانيا دون نقاط مثل كرواتيا التي سقطت أمام إسبانيا بثلاثية نظيفة.

حصد منتخب إيطاليا أول ثلاث نقاط في المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة، خلف إسبانيا المتصدر بفارق الأهداف، ويقع منتخب إيطاليا في مجموعة نارية وهي المجموعة الثانية والتي تضم إسبانيا وكرواتيا، وألبانيا، ويتصدر اللاروخا برصيد 3 نقاط بعد فوزه على كرواتيا بثلاث أهداف نظيفة.

ويعتبر منتخب إيطاليا حامل اللقب الأوروبي بعد تحقيقه كأس أمم أوروبا في النسخة الماضية على حساب إنجلترا بعد التفوق عليه في ركلات الترجيح.