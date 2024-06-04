الثلاثاء 04 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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أحد مؤسسي "تمرد": الحملة كانت تمثل صوت الشعب المصري (فيديو)

حسن شاهين عضو حركة
حسن شاهين عضو حركة تمرد

قال حسن شاهين، أحد مؤسسي حملة تمرد وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه كان هناك سيل من الاتهامات من قبل جماعة الإخوان حول أن رجال الحزب الوطني والجيش المصري هو من يقوم بتوجيه ورعاية هذه حركة تمرد، ولكن كل هذه الأحاديث كانت خاطئة بصورة كبيرة.

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وأكد  أحد مؤسسي حملة تمرد، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن استمارات تمرد كانت تأتي من الشعب المصري، وحركة تمرد هي عبارة عن تمثيل عن صوت الشعب المصري في ذلك التوقيت.

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وأضاف  أحد مؤسسي حملة تمرد: "بعد التفاف المصريين حول تمرد بدأ الإخوان يخططون لإطلاق حركة تجرد، ولكن هذه الحملة لم يستجب لها الشعب المصري على الإطلاق، أي أن الفشل كان حليفها منذ اليوم الأول لها".

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