السبت 15 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بليلة العيد .. تكريم أبطال سموحة للتنس

بوابة الوفد الإلكترونية

فى أمسية رياضية بليلة العيد بنادى سموحة تم تكريم الفائزين في بطولة الجمهورية للتنس الأرضي G2 والمقامة على ملاعب نادي سموحة خلال الفترة من 30 مايو حتى 14 يونيو 2024 .

وتم تكريم ابطال سموحة الفائزين من قبل كل من الدكتو عمر خميس الغنيمى نائب رئيس مجلس الإدارة وأشرف مختار عضو مجلس الادارة  وايضا رامى فتح الله عضو مجلس الادارة والدكتورة  ماهينور سامح عضو مجلس الادارة ، واللواء "ذكي حجازي" مدير النشاط الرياضي.

جاء ذلك فى ظل غياب المهندس فرج عامر رئيس النادى لتواجده بقصره بأحدى قرى الساحل الشمالى مع بداية عطلة العيد 

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