مندي اللحم الشهي لعيد الأضحى.. خطوات سهلة لطبق فاخر

بمناسبة عيد الأضحى المبارك، نحتفل بتقديم أطباق تقليدية تعكس تاريخنا وثقافتنا العريقة، ويُعد المندي باللحم أحد أشهر الأطباق التي تزين الموائد خلال هذه المناسبة السعيدة، حيث يجمع المندي بين النكهات الغنية والتوابل الفريدة، ويتميز بطريقة تحضيره الخاصة التي تضمن توازن النكهات والطعم الشهي، وخلال السطور التالية نقدم لك طريقة إعداد المندي باللحم بخطوات بسيطة تضمن لك الحصول على طبق مثالي يليق بأجواء الاحتفال ومشاركة اللحظات الجميلة مع الأهل والأصدقاء.





طريقة عمل المندي باللحم لعيد الأضحى

المكونات:

- لحم ضأن: 1.5 كجم (قطع متوسطة)

- أرز بسمتي: 3 أكواب

- بصل: 2 حبة (مفروم ناعم)

- ثوم: 4 فصوص (مفروم)

- طماطم: 2 حبة (مفرومة)

- فلفل أخضر حار: 2 حبة (مفروم)

- زيت نباتي: 1/4 كوب

- بهارات مندي: 2 ملعقة كبيرة

- ملح: حسب الرغبة

- زعفران: رشة

- ماء الورد: 1/4 كوب

- ماء: 6 أكواب

- ورق لورا (غار): 2 ورقة

- عيدان قرفة: 2 عود

- هيل: 6 حبات

- قرنفل: 4 حبات

- ليمون مجفف: 2 حبة





طريقة التحضير

1. تجهيز اللحم:

- اغسلي اللحم جيداً وضعيه في وعاء عميق.

- أضيفي البصل المفروم، الثوم، الطماطم، الفلفل الأخضر، وملعقة من البهارات وقلبي جيداً.

- ضعي الخليط على نار متوسطة لمدة 5 دقائق حتى تذبل المكونات.





2. طبخ اللحم:

- أضيفي الماء إلى اللحم وأضيفي ورق اللورا، عيدان القرفة، الهيل، القرنفل، والليمون المجفف.

- اتركي اللحم على نار هادئة لمدة ساعة ونصف إلى ساعتين حتى ينضج.





3. تجهيز الأرز:

- اغسلي الأرز جيداً وانقعيه في الماء لمدة 30 دقيقة.

- في وعاء آخر، سخني الزيت على نار متوسطة وأضيفي البصل المتبقي وقليه حتى يصبح ذهبي اللون.

- أضيفي الأرز وقلبي جيداً لمدة 5 دقائق.





4. طهي الأرز:

- صفي اللحم من المرقة واحتفظي بالمرقة.

- أضيفي المرقة إلى الأرز (نسبة الماء للأرز 1.5 كوب ماء لكل كوب أرز) واتركيه يغلي.

- أضيفي الزعفران المنقوع في ماء الورد إلى الأرز وقلبي بلطف.

- غطي الوعاء واتركيه على نار هادئة لمدة 20 دقيقة حتى ينضج الأرز.





5. تقديم المندي:

- ضعي الأرز في صينية التقديم وضعي قطع اللحم فوقه.

- زيني الطبق بالمكسرات المحمصة إذا رغبتِ.

- قدمي المندي ساخناً مع السلطة واللبن الرائب.





نصائح:

- يمكنك شوي قطع اللحم في الفرن لبضع دقائق حتى تتحمر.

- يمكن إضافة شرائح البصل والطماطم المشوية كزينة.

- استخدام الفحم لإعطاء نكهة الشواء للمندي: سخني قطعة فحم وضعيها في طبق صغير في وسط الأرز، واسكبي قليلاً من الزيت عليها وغطي الطبق فوراً حتى يمتص الأرز رائحة الفحم.