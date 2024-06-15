التحالف الوطني يوزع لحوم الأضاحي على الأسر المستحقة بالمنيا

بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، يسرّ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالمنيا، أن يعلن عن قيامه بتوزيع لحوم الأضاحي على الأسر المستحقة من الرعاية الأولى ومحدودي الدخل في قرية القيس بمركز بني مزار.

تأتي هذه المبادرة تجسيدًا لروح التكافل الاجتماعي وتعزيزًا لقيم العطاء والإيثار التي ينبض بها المجتمع المصري خلال هذه الأيام المباركة.

محافظة الجيزة

في محافظة الجيزة، سوف يتم توزيع 50 ألف كيلو لحوم على المستحقين، قام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالتعاون مع مؤسسة الجارحي للتنمية المجتمعية و 56 جمعية قاعدية، بتوزيع 10 آلاف كيلو لحوم على الأسر الأكثر احتياجًا في قرى مراكز إبشواي وإطسا والفيوم وبندر الفيوم وسنورس وطامية بمحافظة الفيوم، وقرى مركز الصف بمحافظة الجيزة، وذلك استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.

وتهدف هذه المبادرة إلى التخفيف من أعباء الأسر الفقيرة والمحتاجة، وإدخال الفرحة والبهجة على قلوبهم في هذه المناسبة الدينية الكريمة، وقد استفاد من هذه المبادرة 10 آلاف أسرة، أي ما يعادل 40 ألف فرد.

وتم تنفيذها بفضل جهود 1000 متطوع من أعضاء الجمعيات الشريكة.