بالدولار.. أسعار حفل شيرين عبد الوهاب في تركيا

تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب لحفلها الأول في تركيا، وذلك ضمن موسم الحفلات الصيفية المقامة هناك وتضم عدد مميز من النجوم العرب.

ومن المقرر ان يقام حفل شيرين عبد الوهاب في العاصمة التركية اسطنبول، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

وجاءت أسعار التذاكر بالدولار وتراوحت بين 57 إلى 600 دولار ، وتم طرحها عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

أحيت شيرين أحدث حفلاتها في الكويت، والتي حققت نجاح جماهيري كبير، وحمل شعار كامل العدد، وعلقت على أجواءه قائلة :"أنا لما بغنى في أي بلد بحس إني صوت البلد اللي بغنيلها، وده شرف كبير لو تسمحلي الناس أنا اديه لنفسي، في أغاني معمولة لكن شركة روتانا المفروض اللي تنزلها ومش عارفه هتنزلها ولا ومعرفش موقفين الدنيا ليه، وكمان في 3 أغاني تانيين جاهزين".

كانت قد طرحت شيرين عبد الوهاب مؤخرًا أغنية “الدهب”، التي حققت أكثر من 3 ملايين مشاهدة، وتقول كلماتها “قالوا الدهب اللي بيلمع عمره ما بيصدي ياما نصحنا ما قولنالك قولنالك هدي لفيت الدنيا أهو و جيتلي و هتبوس على يدي مش كان من الاول أحنا أستغنينا عيني علي اللي بيتجرأ لما بيطرق اتهور مسمعش اتهور معرفش يفرق النية اللي متبقاش سالكة دايماً بتغرق مش كان من الاول إحنا إستغنينا ما احنا قولنا اكبرولنا قولنا عيب عليكوا قولنا حاسبوا من زعلنا مالك واقف متكدر الله لا يقدر هو كلامنا ده بيخدر قدر تتقدر كنت الحيلة المتصدر للناس متصدر مش كان من الاول إحنا إستغنينا ما احنا قولنا اكبرولنا قولنا عيب عليكوا قولنا حاسبوا من زعلنا”.