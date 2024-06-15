السبت 15 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

عيد الأضحى.. كل ما تريد معرفته عن موعد الصلاة والإجازة

صلاة عيد الاضحى
صلاة عيد الاضحى

مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، يزداد البحث عن موعد صلاة العيد وإجازته.

في هذا الموضوع، نقدم لكم كل ما تريدون معرفته عن موعد صلاة عيد الأضحى وإجازته في مصر.

موعد صلاة عيد الأضحى:

  • يوم الأحد 16 يونيو 2024
  • تُقام صلاة عيد الأضحى بعد شروق الشمس مباشرةً.
  • يختلف موعدها حسب كل منطقة.
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إليك موعد صلاة العيد في بعض مدن مصر:

-القاهرة    6:18 صباحًا

-الجيزة    6:18 صباحًا

-الإسكندرية           6:20 صباحًا

-بورسعيد 6:11 صباحًا

-السويس  6:13 صباحًا

-العريش   6:05 صباحًا

-الطور     6:13 صباحًا

-سانت كاترين        6:11 صباحًا

-طابا       6:05 صباحًا

-شرم الشيخ           6:11 صباحًا

-دمنهور   6:19 صباحًا

-المنصورة            6:15 صباحًا

-الزقازيق 6:16 صباحًا

-بنى سويف           6:21 صباحًا

-الفيوم      6:21 صباحًا

-سوهاج   6:24 صباحًا

-أسوان     6:25 صباحًا

-مرسى مطروح     6:31 صباحًا

-الغردقة   6:15 صباحًا

-السلوم     6:39 صباحًا

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11 ساحة في شمال سيناء تستقبل المواطنين لأداء صلاة عيد الأضحى

إجازة عيد الأضحى:

  • تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك 2024 من اليوم السبت الموافق 15 يونيو (وقفة عرفات) حتى يوم الخميس 20 من ذات الشهر.
  • تعتبر إجازة عيد الأضحى المبارك إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين.

نصائح لصلاة عيد الأضحى:

  • الاغتسال قبل الصلاة.
  • ارتداء أجمل الثياب.
  • التوجه إلى مصلى العيد مُبكرًا.
  • التكبير سبع مرات في طريقه إلى المصلى.
  • الاستماع إلى خطبة العيد.
  • أداء صلاة العيد.
  • التضحية بعد الصلاة.
  • صلة الأرحام وتبادل التهاني.

 

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