11 ساحة في شمال سيناء تستقبل المواطنين لأداء صلاة عيد الأضحى

أكد الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، أنه جارى الاستعداد وتجهيز 11 ساحة رئيسية وفرعية لأداء صلاة عيد الأضحى، غداً الأحد، بمدن ومراكز المحافظة، ويتم حالياً عمل الاستعدادات اللازمة مع مسئولى الساحات لفرشهم وتجهيزهم وتوفير مكبرات الصوت.

الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء

وقامت المديرية بتوفير الخطباء الأساسيين والاحتياطيين، بواقع إمامين لكل ساحة من ساحات الصلاة على أن يكون أحدهم احتياطيًا، مؤكدًا إضافة إلى الساحات، فإن صلاة العيد سيتم إقامتها أيضاً في جميع المساجد التي تقام بها الجمعة بمدن ومراكز المحافظة.

وعن استعدادات مديرية أوقاف شمال سيناء لصلاة عيد الأضحى صرح فضيلته: بأن المديرية شكّلت لجنة متابعة من قيادات المديرية، وذلك لمتابعة الإعداد لصلاة العيد بالساحات والمساجد التي تقام بها صلاة العيد، ورصد أي معوّقات وحلها على الفور.

كما أنها مسئولة عن متابعة وتنظيم صلاة العيد بجميع الساحات المصرح لها بإقامة صلاة العيد، وجميع المساجد التي تقام بها صلاة العيد، ويستمر عمل هذه اللجنة حتى الانتهاء من صلاة عيد الأضحى المبارك 1445هـ..

كما قام مسئولون الدعوة الإلكترونية بالمديرية، والإدارات الفرعية بنشر موضوع خطبة صلاة عيد الأضحى- المحدد من قبل وزارة الأوقاف- على الصفحة الرسمية للمديرية، وصفحات الإدارات الفرعية وعلى جروبات الأئمة بالإدارات الفرعية، كما سيتم تخصيص أماكن خاصة لمصلى السيدات في الساحات والمساجد الكبرى اثناء صلاة عيد الأضحى.