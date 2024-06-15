800 شهادة .. "متبقيات المبيدات" يواصل جهوده في عيد الأضحى

أظهرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي التزامها بضمان سلامة الغذاء خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، حيث واصل "المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية" (QCAP) أعماله في يوم وقفة عيد الأضحى، مُستقبلاً أكثر من 700 عينة ومُصدرًا أكثر من 800 شهادة.

العينات المُفحوصة

وتعكس هذه الخطوة جهود "QCAP" الدؤوبة في الحفاظ على صحة المستهلكين، حتى خلال العطلات الرسمية، وشملت العينات المُفحوصة مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية، بما في ذلك الموالح، والعنب، والفراولة المجمدة، واللحوم، ومنتجات الألبان، والأعشاب الطبية والعطرية.

وتؤكد د. هند عبد اللاه، مدير المعمل، على استمرار "QCAP" في أداء مهامه طوال إجازة عيد الأضحى، مُشيرةً إلى أن جميع أقسام المعمل الرئيسية تعمل بكامل طاقتها لضمان عدم تأخير عمليات التصدير أو تعطيل أعمال الجهات الرقابية.

فحص ملوثات الأغذية

ويُعد "QCAP" أول معمل معتمد في مصر والشرق الأوسط في مجال فحص ملوثات الأغذية من الاتحاد الأوروبي، وفقًا لمعايير الأيزو 17025، وذلك منذ أكثر من 28 عامًا. ويُسهم المعمل بشكلٍ فعالٍ في منظومة الرقابة على الصادرات وبعض الواردات من المحاصيل الزراعية والصناعات الغذائية، ضمانًا لسلامة الغذاء للمستهلكين المصريين والعالميين.

تدعم جهود "QCAP" خلال عيد الأضحى التزام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بضمان سلامة الغذاء، وتُظهر حرصها على توفير منتجات غذائية آمنة وصحية للمستهلكين، حتى خلال فترات العطلات الرسمية.