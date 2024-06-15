حدائق وزارة الزراعة مفتوحة للجمهور خلال أيام عيد الأضحى

أعلنت وزارة الزراعة عن فتح حدائقها في 6 محافظات، بما في ذلك حديقة الأسماك الشهيرة في الزمالك بالقاهرة، وذلك خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

الحدائق المفتوحة:

حديقة الأسماك، الزمالك، القاهرة

حدائق الإسكندرية

حدائق كفر الشيخ

حدائق الفيوم

حدائق الشرقية

حدائق بني سويف

معرض الزهور:

بالإضافة إلى الحدائق، سيفتح معرض الزهور أبوابه في المتحف الزراعي خلال عطلة العيد، ليُتيح للزوار فرصة الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الزهور والنباتات المصرية والعربية والمستوردة.

ساعات العمل: