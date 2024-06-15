السبت 15 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

حدائق وزارة الزراعة مفتوحة للجمهور خلال أيام عيد الأضحى

حديقة الاسماك بالزمالك
حديقة الاسماك بالزمالك

أعلنت وزارة الزراعة عن فتح حدائقها في 6 محافظات، بما في ذلك حديقة الأسماك الشهيرة في الزمالك بالقاهرة، وذلك خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

الحدائق المفتوحة:

  • حديقة الأسماك، الزمالك، القاهرة
  • حدائق الإسكندرية
  • حدائق كفر الشيخ
  • حدائق الفيوم
  • حدائق الشرقية
  • حدائق بني سويف
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معرض الزهور:

بالإضافة إلى الحدائق، سيفتح معرض الزهور أبوابه في المتحف الزراعي خلال عطلة العيد، ليُتيح للزوار فرصة الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الزهور والنباتات المصرية والعربية والمستوردة.

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ساعات العمل:

  • الحدائق: مفتوحة طوال أيام عيد الأضحى
  • معرض الزهور: من الساعة 10 صباحًا حتى 5 مساءً

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