حدائق وزارة الزراعة مفتوحة للجمهور خلال أيام عيد الأضحى
أعلنت وزارة الزراعة عن فتح حدائقها في 6 محافظات، بما في ذلك حديقة الأسماك الشهيرة في الزمالك بالقاهرة، وذلك خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.
الحدائق المفتوحة:
- حديقة الأسماك، الزمالك، القاهرة
- حدائق الإسكندرية
- حدائق كفر الشيخ
- حدائق الفيوم
- حدائق الشرقية
- حدائق بني سويف
معرض الزهور:
بالإضافة إلى الحدائق، سيفتح معرض الزهور أبوابه في المتحف الزراعي خلال عطلة العيد، ليُتيح للزوار فرصة الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الزهور والنباتات المصرية والعربية والمستوردة.
ساعات العمل:
- الحدائق: مفتوحة طوال أيام عيد الأضحى
- معرض الزهور: من الساعة 10 صباحًا حتى 5 مساءً