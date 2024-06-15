تحقيقات لمعرفة أسباب حريق مصنعي زجاج وموبيليا في أكتوبر

انتقلت جهات التحقيق وخبراء المعمل الجنائي لمعاينة آثار حريق اندلع داخل مصنعي زجاج وموبيليا في المنطقة الصناعية بأكتوبر، خلف شركة الشرقية للدخان، وكذا حصر الخسائر وتحديد أسبابه.

حريق مصنعي زجاج وموبيليا

تلقت شرطة النجدة بلاغًا بنشوب حريق داخل مصنعي زجاج وموبيليا في المنطقة الصناعية بأكتوبر.



انتقلت على الفور فرق الإطفاء من الحماية المدنية إلى مكان الحريق، ودفعت الحماية المدنية بـ 3 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران ومنع امتدادها للمناطق المجاورة.



تمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات، كما فرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا حول موقع الحريق، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التحقيقات.



انتقل فريق من جهات التحقيق لمعاينة آثار الحريق، وكلفت جهات التحقيق خبراء المعمل الجنائي بمصلحة الطب الشرعي بإعداد تقرير حول أسباب الحريق وحصر الخسائر.



خسائر حريق المنطقة الصناعية بأكتوبر

أسفر الحريق عن خسائر مادية كبيرة في المصنعي، وتضررت المعدات والأجهزة والمواد الخام بداخل المصنعي، ولم يتم حصر حجم الخسائر بشكل نهائي حتى الآن.

اندلع حريق داخل شقة سكنية فى منطقة منشأة القناطر، وعلى الفور تمت السيطرة عليه دون إصابات، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

وفي سياق منفصل تلقت غرفة عمليات النجدة ،بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منشأة القناطر، وعلي الفور انتقلت سيارات الاطفاء إلى المكان، وتمت عملية إخماد الحريق.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان وقاطنى الشقة، لكشف ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

مصنع لتصنيع الإستروكس

وفى سياق آخر امرت نيابة مدينة نصر ، بالتحفظ على المضبوطات التي عثر عليها بداخل شقة تدار كمصنع لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

التحفظ على المضبوطات التي عثر عليها بداخل شقة تدار لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر.

وتبين من التحريات قيام (عاطل "له معلومات جنائية") بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى مجال تصنيع مادة الإستروكس المخدر والإتجار بها متخذًا من شقة سكنية مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث مكانًا لممارسة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبحوزته (فرد خرطوش - عدد من الطلقات النارية - كمية من الإستروكس المخدر وزنت ٢٥ كيلو جرام - كمية من البودر الخام المخدر وزنت كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - ميزان حساس - أدوات التصنيع).

واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد تصنيع مخدر الإستروكس باستخدام الأدوات المضبوطة، والاتجار بها وحيازته للسلاح الناري تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

حبس مستريحة الملابس للنصب على السيدات في المنصورة

كما امرت جهات التحقيق بالدقهلية، بحبس مستريحة الملابس للنصب على السيدات وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على نشاط المتهمة.

تلقى قسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية ، بلاغا من سيدتين بتضررهما من (سيدة - مقيمة بدائرة القسم) لقيامها بالنصب عليهما والاستيلاء منهما على (1.317 مليون جنيه) نظير شراء ملابس لهما من الخارج إلا أنها لم تف بذلك أو رد المبالغ المالية لهما.