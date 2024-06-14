رئيس جامعة القاهرة يستقبل وفدًا رفيع المستوى من جامعة فودان الصينية

استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وفدًا من جامعة فودان الصينية ووفد رفيع المستوى من السفارة الصينية، بمكتبه بجامعة القاهرة الدولية.

وترأس وفد جامعة فودان الصينية، التي تعد من جامعات القمة في التصنيفات الدولية، الدكتور جين لي رئيس الجامعة.

جاء هذا اللقاء في إطار جهود جامعة القاهرة وجامعة فودان الصينية لتعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي.

وخلال اللقاء تمت مناقشة آفاق التعاون بين الجامعتين في مختلف المجالات وأهمها تبادل الطلاب والباحثين، وإنشاء البرامج والدرجات العلمية المزدوجة، وإجراء البحوث العلمية، وتبادل الخبرات، وعقد المؤتمرات والندوات المشتركة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز العلاقات بين مصر والصين في مختلف المجالات، بما في ذلك التعليم والبحث العلمي.

حضر اللقاء من جامعة فودان عميد معهد الذكاء الاصطناعي والابتكار، وعميد مدرسة علوم وتكنولوجيا المعلومات، والعميد التنفيذي لمعهد الظواهر البشرية، وعميد معهد السياسة العامة العالمية، وعميد مدرسة التبادل الثقافي الدولي، ونائب مدير مكتب الشراكات العالمية بجامعة فودان، ومدير برنامج بمعهد السياسة العامة العالمية بجامعة فودان، والدكتورة رحاب صبح رئيسة قسم اللغة الصينية بكلية الآداب ومديرة معهد كونفوشيوس بجامعة القاهرة.

جامعة القاهرة ترحب بتعزيز التعاون مع المؤسسات الصينية المرموقة

رئيس جامعة القاهرة ورئيس جامعة فودان

وأكد الدكتور محمد الخشت، ترحيب جامعة القاهرة بتعزيز التعاون مع المؤسسات الصينية المرموقة.

وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير التعاون الدولي في مختلف المجالات، بما في ذلك التعاون مع الصين في إطار الملفات الاستراتيجية المشتركة بين البلدين.