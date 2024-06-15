ارتفاع الاحتياطيات فى روسيا 3.4 مليار دولار خلال أسبوع

بلغت الاحتياطيات الدولية فى روسيا 7 يونيو الجاري 602.4 مليار دولار، بارتفاع قدره 3.4 مليار دولار؛ حسبما جاء في تقرير البنك المركزي الروسي.

البنك المركزي الروسي

وجاء في تقرير البنك المركزي: "بلغت الاحتياطيات الدولية فى روسيا حتى نهاية يوم 7 يونيو 602.4 مليار دولار، مرتفعة خلال الأسبوع بمقدار 3.4 مليار دولار، أو 0.6%، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى التقييم الإيجابي".

كانت الاحتياطيات الدولية فى روسيا قد بلغت في 31 مايو الماضي 599 مليار دولار، وفق ما نقلته وكالة "تاس" الروسية.

جدير بالذكر أن الدول الغربية، بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، فرضت عقوبات على البنك المركزي الروسي، بالإضافة إلى تجميد احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، ووقعت جميع المعاملات المتعلقة بإدارة احتياطيات وأصول البنك المركزي، وكذلك المعاملات مع أي كيان قانوني أو مؤسسة أو هيئة تعمل نيابة عن البنك المركزي، تحت طائلة العقوبات.

معدل التضخم في روسيا يسجل أعلى مستوى منذ فبراير 2023

التضخم في روسيا

تسارعت وتيرة التضخم في روسيا مجددا في مايو وسط تحذيرات لمسؤولين من أن الإنفاق العام الهائل لدعم الهجوم العسكري على أوكرانيا قد يؤدي إلى "تسخين اقتصادي".

ودعمت زيادة الإنفاق الحكومي الاقتصاد الروسي في مواجهة العقوبات الغربية، ولكنها أدت أيضا إلى ارتفاع الأسعار ونقص العمالة في العديد من القطاعات غير المرتبطة بالحملة العسكرية.

وقالت وكالة الإحصاء الرسمية في البلاد أمس الجمعة إن التضخم بلغ 8.3% على أساس سنوي في مايو، وهو أعلى معدل منذ فبراير 2023، وفق وكالة فرانس برس.

ويمثل هذا ارتفاعا مقارنة بـ 7.8% في نهاية أبريل، ويفوق بكثير المعدل الرسمي المستهدف للتضخم البالغ 4%.

وشكل الارتفاع السريع في الأسعار ضغوطا على البنك المركزي الروسي في البلاد لمواصلة رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.

والأسبوع الماضي، أبقى البنك المركزي معدل الفائدة الرئيسي عند 16%، لكنه أشار إلى أنه قد يرفع تكاليف الاقتراض في المستقبل إذا لم تتباطأ وتيرة ارتفاع الأسعار.

وحذر جيرمان غريف الرئيس التنفيذي لمصرف "سبيربنك" الذي تديره الحكومة الروسية الأسبوع الماضي من أن النمو في روسيا "هش" لأنه يعتمد على الإنفاق الحكومي لمواصلة دفع الأجور والإنفاق الاستهلاكي، وليس على الاستثمار أو الإنتاج.