تحرير 312 محضراً تموينيا في حملات أسواق بالمنيا

تواصل مديرية التموين بمحافظة المنيا ، برئاسة عبد الباسط عبد النعيم وكيل الوزارة ، شن الحملات التموينية المكثفة لمفتشي التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين ، على الأسواق والمخابز والمحال التجارية .

وشدد اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، علي إستمرار جهود المحافظة، في توفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة مناسبة ومحاربة الغلا ، وذلك من خلال إقامة المنافذ المتنقلة لبيع السلع الغذائية بأحياء المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، بالتعاون مع مديريات ، التموين ، والطب البيطرى ، والصحة ، والأجهزة الأمنية بالمحافظة ، موجهاً بتكثيف جهود الرقابة ، ومتابعة الأسواق لرصد أية ممارسات احتكارية ، ومخالفات بيع وتداول سلع غير صالحة للإستهلاك الآدمي ، وذلك بالتزامن مع قرب حلول عيد الاضحى المبارك.

وفي هذا السياق ، تواصل الوحدات المحلية تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية علي المخابز البلدية ، والأسواق ، ومحلات الجزارة ، ومنافذ عرض وبيع السلع الغذائية ، بالتعاون مع الجهات المعنية، للتأكد من الإلتزام بالأسعار المعتمدة وصلاحية المنتجات المعروضة ، والتشديد علي عدم الذبح خارج المجازر، حيث تم تحرير 141 محضراً تموينياً فى مراكز ، ( ديرمواس - ملوي - المنيا - سمالوط – مطاى ) ، منها ، 47 محضراً بمركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا ، و 50 محضراً بمركز ومدينة ملوي جنوب المحافظة ، وتحرير 16 محضراً مخالف بمدينة المنيا ، و10 محاضر بمركز ومدينة سمالوط شمال المحافظة ، و 18 محضراً بمركز ومدينة مطاى شمال المنيا .

حيث شملت المحاضر ، (ذبح خارج المجازر - لحوم منتهية الصلاحية - عدم الإعلان عن الأسعار - شهادة صحية - مطاعم بدون سجل بيئي - نقص وزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم وجود لوحة تشغيل - بون صرف - عدم نظافة )، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، وكانت مديرية التموين بالمنيا، قد تمكنت من ضبط 171 مخالفة تموينية متنوعة ، خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ، ومحطات توزيع الطاقة ، والمواد البترولية ، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ، والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات ، والتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار المخفضة ، ومراقبة تداول السلع بالأسواق ، وضبط منظومة الأسعار، وفقا لمبادرة رئيس مجلس الوزراء بتخفيض الأسعار ، وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن ضبط 171 مخالفة تموينية منها ، 130 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية ، تنوعت ما بين ،(نقص وزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم وجود سجلات - عدم وجود ميزان -عدم وجود شهادة صحية) ، و 38 مخالفة في مجال متابعة الأسواق، توعت مابين ، ( عدم الإعلان عن الأسعار - عدم صلاحية - سلع مجهولة المصدر - عدم وجود شهادة صحية - ذبح خارج المجازر )، بالإضافة ، إلى تحرير 3 مخالفات في مجال المواد البترولية ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.