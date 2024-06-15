بث مباشر مباراة اسبانيا وكرواتيا الأسطورة مباشرة اليوم 15/6 يورو 2024

مباراة اسبانيا وكرواتيا الأسطورة مباشرة اليوم 15/6 يورو 2024

مباراة اسبانيا وكرواتيا الأسطورة مباشرة اليوم 15/6 يورو 2024،سيتم بث مباشر لمباراة إسبانيا وكرواتيا في بطولة كأس الأمم الأوروبية، حيث سيكون الأسطورة لوكا مودريتش حاضرًا. بعد انطلاق يورو 2024 أمس على قناة beIN Sports Max، يترقب عشاق كرة القدم مشاهدة النقل المباشر للمباراة على قنوات beIN Sports كما هو الحال في جميع مباريات البطولة. تُعد هذه المباراة بين إسبانيا وكرواتيا من أبرز مباريات البطولة، حيث التقى الفريقان بشكل متكرر في الفترة الأخيرة، وشهدت تفوقًا واضحًا للمنتخب الإسباني في المواجهات الرسمية.

تشكيلة مباراة اسبانيا وكرواتيا مباشر اليوم

منتخب اسبانيا يدخل تلك البطولة بفريق شاب للغاية ويعتمد خلاله على كلاً من لامين يامال وبيدري لقيادة هجوم الفريق، ويغيب عن المنتخب لاعب برشلونة جافي، فيما لا يزال يعتمد المنتخب الكرواتي على تشكيلة من لاعبي الخبرة بقيادة الاسطورة لوكا مودريتش وكوفاسيتش، المنتخب الكرواتي وصل إلي نهائيات العديد من البطولات الكبرى لكنه لم ينجح بالتتويج بأي بطولة، وستكون بطولة هذا العام الفرصة الأخيرة لهذا الجيل من اللاعبين، ومن المنتظر خلال الدقائق المقبلة إعلان تشكيلة كلا المنتخبين.

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مباشر مباراة كرواتيا واسبانيا يورو 2024

سنتابع مباراة اسبانيا وكرواتيا اليوم تحديث مباشر لحظة بلحظة منذ بداية المباراة، في إطار افتتاح مباريات المجموعة الثانية، وفيها سيكون على كلا الفريقين الفوز بالمواجهة، إذا أراد أي منهما البداية بشكل جيد في البطولة دون الخوض في حسابات معقدة.

تشكيل إسبانيا المتوقع أمام كرواتيا في يورو 2024

ومن المتوقع أن يبدأ لويس دي لا فوينتي مدرب إسبانيا، مباراة بلجيكا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: سيمون.

خط الدفاع: جريمالدو- لي نورماند- ناتشو فيرنانديز- داني كارفاخال.

خط الوسط: رودري- بيدري- ميرينو.

خط الهجوم: لامين يامال- ألفارو موراتا- نيكو ويليامز.

تشكيل كرواتيا المتوقع أمام إسبانيا في يورو 2024

على الجانب الآخر، من المتوقع أن يدفع زلاتكو داليتش مدرب كرواتيا بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش.

خط الدفاع: يوسيب ستانيسيتش- مارين بونجراتشيتش- يوسيب سوتالو- جوسكو جفارديول.

خط الوسط: لوكا مودريتش- مارسيلو بروزوفيتش- ماتيو كوفاتشيتش.

خط الهجوم: أنتي بوديمير- لوفرو ماير- أندريه كراماريتش.