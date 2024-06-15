تفاصيل جديدة في إلقاء زوج "سبرتاية" مشتعلة على زوجته بكرداسة

تواصل نيابة الجيزة التحقيق، في واقعة إصابة ربة منزل بحروق متفرقة تصل نسبتها إلى 60% من جسدها في كرداسة، بعد أن ألقى زوجها "سبرتاية" مشتعلة عليها، أثناء مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات زوجية.

حروق متفرقة

نقل سيارة الإسعاف المصابة للمستشفى وتم حجزها لمدة أسبوع في قسم الحروق، لكنها لم تتحمل وفارقت الحياة، وأمرت النيابة بالتصريح بدفن الجثة بعد إعداد تقرير الصفة التشريحية.

وكشفت التحقيقات أن ربة منزل تبلغ من العمر 25 عامًا أصيبت بحروق متفرقة تصل نسبتها إلى 60% من جسدها في كرداسة، بعد أن ألقى زوجها، البالغ من العمر 30 عامًا، "سبرتاية" مشتعلة عليها، أثناء مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات زوجية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتمت إحالة المتهم إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، ولمواصلة التحقيقات في القضية.

حادث مأساوى

وكانت منطقة قلينى باشا، بمدينة مغاغة شمال المنيا، شهدت حادثا مأساويا عندما أقدم شاب «مدن» على قتل والدته «ذبحا».

وفي تفاصيل الواقعة ؛ قال احد الشهود العيان من جيران السيدة «س.ع. ا» 58 سنة، «ممرضة»، التى لقيت مصرعها «ذبحا»، بيد ابنها (المدمن) بمنطقة قلينى باشا، بمدينة مغاغة فى المنيا، إن المجنى عليها تمتاز بحسن الخلق، وأنها قامت بتربية ابنها «المتهم» وشقيقته عقب وفاة والدهما قبل 35 عاما.

وأضاف عدد من جيران وأهالى المنطقة التى كانت تعيش فيها الضحية، أن المجنى عليها أدت مناسك العمرة، وكانت حريصة على أداء الصلوات فى أوقاتها، وكانت (فى خدمة جيرانها ليل نهار)، حيث كان يتم استدعاؤها لرعاية المرضى بحكم عملها.

وفور تلقى الجهات الأمنية بلاغا بالحادث، انتقل فريق الشرطة، والبحث الجنائي، برئاسة رئيس فرع البحث الجنائي، وإشراف مساعد مدير أمن المنيا للشمال، حيث تم العثور على جثة «س.ع. ا» 58 سنة، ممرضة بأحد المستشفيات بمركز العدوة، ومقيمة بمنطقة قلينى باشا بمدينة مغاغة، ملقاة على الأرض، ومصابه بجرح فى الرقبة.

وبإجراء التحريات، تبين أن مرتكب الواقعة، ابن القتيلة «ش.ش.ر» 33 سنة، عاطل، مقيم بذات العنوان، «مدمن»، وأنه فر هاربا فور ارتكاب الواقعة، وذلك نتيجة دخوله فى مشادة كلامية مع أمه، لمروره باضطرابات نفسية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف.

تفاصيل محاولة ربة منزل قتل زوجها بعين شمس

كما شهدت منطقة عين شمس التابعة لمحافظة القاهرة، واقعة لسيدة تحاول قتل زوجها، حيث قامت بسكب إناء زيت مغلي أثناء استغراقه في النوم.

كانت البداية؛ عندما تلقي قسم شرطة عين شمس بلاغا من إحدي المستشفيات الخاصة باستقبالها فني كاميرات مصاب بحروق من الدرجة الثانية، وعلي الفور انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ بسؤال المجني عليه اعترف أن وراء الواقعة زوجته، بسبب اكتشافها علاقته بسيدة أخرى.

وعقب إعداد الأكمنة، تم ضبط الزوجة، التي اعترفت بالواقعة لقيام زوجها بالتحدث مع سيدة أخرى، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.