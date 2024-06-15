مشاهدة مباراة اسبانيا وكرواتيا اليوم مباشر في يورو 2024 يلا شوت
لحظة بلحظة..مشاهدة مباراة أسبانيا وكرواتيا اليوم مباشر في يورو 2024
مشاهدة مباراة أسبانيا وكرواتيا اليوم مباشر في يورو 2024،اليوم السبت الموافق 15 يونيو عام 2024، يتأهب منتخب أسبانيا لمواجهة منتخب كرواتيا في بطولة يورو 2024، ستقام هذه المباراة على أرضية الملعب الأولمبي ببرلين، عاصمة ألمانيا، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثانية من دور المجموعات. كلا الفريقين يسعى للانتصار في هذه المواجهة المهمة، خاصة بعد بداية البطولة أمس والتي تمتد حتى 16 يونيو القادم.
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بينما في الجهة المقبلة الخصم المنافس وهو منتخب كرواتيا الذي يدخل اللقاء وهو يرغب في تأكيد وجودة في هذة البطولة ، حيث قد تأهل المنتخب الكرواتي الي بطولة يورو وهو وصيف المجموعة الرابعة ، بعدما تمكن في خوض 8 مباريات ، وقد نجح في جمع 16 نقطة عن طريق الانتصار في 5 مباريات والتعادل في 1 والخسارة في 2 ، وقد نجح اللاعبين في تسجيل 13 هدفا واستقبل 4 أهداف، ليتأهل مباشرة إلى اليورو بفارق نقطة عن منتخب تركيا المتصدر.
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ترددات القنوات المجانية أمم أوروبا 2024
جدير بالذكر أن مباراة الافتتاح بين ألمانيا وإسكتلندا سوف تشاهدونها عبر قناتي بي ان ماكس 1و2 بصوت كلا من حفيظ دراجي وعامر الخوذيري.
- قناة «RTL CERMANY» على قمر «استرا» تردد 10832 H.
- قناة «ZDF» على قمر «استرا» 19 على تردد 11382 H.
- قناة «IRIB TV» على قمر «أنتيلسات» تردد 11555 V.
مجموعات اليورو ومواعيد البطولة
- المجموعة الأولى: إسكتلندا – ألمانيا – سويسرا – المجر.
- المجموعة الثانية: إسبانيا – إيطاليا – كرواتيا – ألبانيا.
- المجموعة الثالثة: إنجلترا – الدنمارك – صربيا – سلوفينيا.
- المجموعة الرابعة: فرنسا – بولندا – النمسا – هولندا.
- المجموعة الخامسة: سلوفاكيا – بلجيكا – أوكرانيا – رومانيا.
- وأخيرا المجموعة السادسة: تركيا – البرتغال – جورجيا – التشيك.
تشكيلة اسبانيا امام كرواتيا اليوم
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