الجمعة 14 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الزراعة المصرية تتجه نحو آفاق جديدة.. محاصيل غير تقليدية لتعزيز الأمن الغذائي

زراعة المحاصيل
زراعة المحاصيل

بتوجيهات من السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تُكثّف المراكز البحثية جهودها لدراسة وإدخال زراعة محاصيل غير تقليدية جديدة، بهدف التوسع في الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية.

أهداف التوسع في زراعة المحاصيل غير التقليدية:

  • تعزيز الأمن الغذائي المصري من خلال تنويع مصادر الإنتاج.
  • زيادة الإنتاجية من وحدة المساحة لمواجهة محدودية الموارد.
  • إيجاد بدائل للاستخدامات والخلط بين المحاصيل المختلفة في عمليات التصنيع.
  • التكيف مع ظروف التغيرات المناخية من خلال زراعة محاصيل مقاومة للظروف البيئية المختلفة.
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قائمة المحاصيل المستهدفة:

  • الجوجوبا.
  • الكاسافا.
  • الدُخن.
  • الذرة الرفيعة.
  • التين الشوكى.
  • محاصيل أخرى ذات خصائص مشابهة.

خطوات التنفيذ:

  • إجراء مزيد من الدراسات والأبحاث لتحديد أفضل طرق زراعة هذه المحاصيل في البيئة المصرية.
  • استنباط أصناف وهجن عالية الإنتاجية وقادرة على تحمل الإجهادات البيئية.
  • إنشاء حقول إرشادية لتدريب المزارعين على تقنيات زراعة هذه المحاصيل.
  • توسيع نطاق زراعة هذه المحاصيل في مختلف أنحاء مصر.
  • دراسة الاستخدامات البديلة لهذه المحاصيل واقتصادياتها.
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التأثيرات المتوقعة:

  • زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض السلع الغذائية.
  • خلق فرص عمل جديدة في قطاع الزراعة.
  • تحسين دخل المزارعين.
  • تعزيز التنوع البيولوجي وحماية البيئة.

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