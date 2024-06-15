صكوك

السبت 15/يونيو/2024 - 05:03 م 6/15/2024 5:03:44 PM

قائمة تداولها «السوشيال ميديا» حول أعضاء الحكومة الجديدة والغريب فى الأمر أن يتدخل رواد «السوشيال ميديا» فى إعداد قائمة وهو يعد تهريجا وغير مقبول.

وجدت أسماء جديدة بعضها غير معروف ولم يتحقق الانبهار الذى انتظرته حيث لم اجد بضاعتى فى الفكر الجديد..لأنها ببساطة قائمة وهمية ولكن لابد من مناقشتها من باب تداول الأفكار.

وفى مصر عايشنا أزمات بسبب حكومات التكنوقراط وهى حكومات الموظفين أو الوزير الموظف والذى يترقى فى وزارته من وكيل وزارة أو كبير إخصائيين أو مساعد وزير وربما أيضا مدير مكتب وزير ليصبح هو الوزير.

واضع القائمة لم يختر فقط موظفين بالوزارات لتولى مناصب الوزراء لتكون قائمة تكنوقراط صماء دون ابتكار ولكنه أراد أن يذكر الجميع بالماضى ووضع الدكتور احمد درويش وزير الاتصالات فى الماضى ما قبل ثورة يناير ليصبح وزيرا للاتصالات فى حكومة «مدبولى ٢» يحتاج إلى التحليل والتفعيص وهو ما جعلنا نتذكر الماضى، وقت الرئيس الراحل مبارك اكبر مراحل الحكم ٣٠ عاما فى عصر ما بعد ثورة يوليو.. وقتها كنت اسمع لبعض الآراء التى تنتقد اختيارات حكومات مبارك وكان من بينها اختيار رجال أعمال لتولى الوزارة وكنت ارى من وجهة نظرى أنها من أنجح الاختيارات، وان حكومة الموظفين دائماً ما تفشل فى تحقيق ما هو مطلوب منها.. لقد تعرض المهندس محمد منصور وكان صاحب اكبر شركات السيارات الخاصة بمصر إلى انتقاد عقب تعيينه وزيرا للنقل لكونه رجل اعمال ولم يكن موظفا فى القطاع الحكومى أو وزارة النقل ولقد شهدت الوزارة فى عصر منصور انتعاشة ومشروعات رائعة رغم قصر فترة توليه الوزارة.. وما زلت أصر على أن حكومة الموظفين من الفشل الحكومات وأن الاختيار من خارج الصندوق هو الحل.. وان اختيار وكيل الوزارة أو كبير الاخصائيين بالوزارة ليصبح وزيرا لوزارة لن يثمر باى خير لانه هو ابن الوزارة وأحد أركان وضع القرار وتنفيذه بل ربما يكون أكثرهم وضعا للسياسات الفاشلة كيف نأتى به على رأس تلك الوزارة ليكمل الفشل؟..

لماذا نشيد بنجاح القطاع الخاص فى مختلف المجالات ولا نستعين بقياداته ومن كان سببا فى نجاحه؟.

هل هناك مانع أن يتم اختيار «ساويرس» وزيرا للإسكان، ويطبق خبراته فى هذا المجال بالوزارة.. أو يتم اختيار صاحب مستشفى خاص ناجح ليصبح وزيراً للصحة.

ربما أهمس فى أذن الدكتور مدبولي بأن يستعين برواد النجاح فى مختلف المجالات واختيارهم فى حكومته دون النظر الى باب الوزارة.

معالى رئيس الوزراء الدكتور مدبولي هذه قائمة «السوشيال ميديا» مجرد وهم لا يدعو الى النجاح فلا تنظر ولا تلتفت إليها كثيراً وأنت تعد قائمتك الجديدة. وتأكد أن النجاح لابد وأن يكون هدفك الاول وليس شرطاً أن ينجح ابن الوزارة فيما فشل فيه رئيسه، والأولى عدم تغيير الوزير إذا كنت تفكر فى الاستعانة بمساعدة. وتأكد أن حكومة التكنوقراط لا تختلف كثيرا عن حكومة التكنوبلاط فكلاهما منزوع الابتكار.

ثم لماذا لا نحذو حذو الدول المتقدمة فى اختيار أعضاء الحكومة من السياسيين وهل نضب بحر السياسة المصرية عن تقديم شخصيات من شأنها تولى حقيبة الوزارة؟ أعتقد أن الإجابة عند الدكتور مدبولى والذى أثق فى وطنيته واختياره لأفضل الرجال لتولى حقائب الحكومة.