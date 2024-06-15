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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

الكنيسة الإنجيلية ببورسعيد توزع وجبات للصائمين في وقفة عرفات|صور)

نجلاء إدوارالقائمة
نجلاء إدوارالقائمة علي المبادرة

“لا فرق بين مسلم ومسيحي”.. الكنيسة الإنجلية بمحافظة بورسعيد، تقدم وجبات لإفطار الصائمين فى يوم وقفة عرفة، لتوزيعها علي الأسر الأكثر احتياجًا.

لا فرق بين مسلم ومسيحي

كشفت نجلاء إدوار، القائمة علي المبادرة ومقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببورسعيد، عن أسباب انطلاق الفكرة من أجل التكافل ومساعدة الأكثر احتياجًا، مؤكدة بأن الكنيسة تتبنأ مبدأ المواطنة ولا يوجد فرق بين مسلم ومسيحي.

وقالت إدوار، إنها أنها تواصلت مع قيادات الكنيسة لترتيب تجهيز الوجبات، وبالفعل تم إصدار التعليمات بتسخير كل الإمكانيات داخل الكنيسة الإنجيلية لتجهيز وجبات الإفطار للصائمين.

وأوضحت نجلاء إدوار، على أنه يُسمح فقط بتصوير وقت تجهيز وإعداد وتعبئة الوجبات ويحظر التصوير أثناء توزيعها على الأسر في المحافظة.

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