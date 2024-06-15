السر في سمك الأرنب.. أصابة أسرة بالتسمم في الإسكندرية

سادت حالة من الزعر والحزن، عقب إصابة ربة منزل وابنيها بالتسمم أثناء تناولة وجبة سمك الأرنب السامة، في منطقة الدخلية محافظة الإسكندرية، أثناء تناولة وجبة سمك الأرنب السامة، وعلى الفور تم نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

سمك الأرنب

بدأت جهات التحقيق بالإسكندرية، تحقيقاتها في إصابة ربة منزل وابنيها من منطقة الدخيلة، بالتسمم الحاد، عقب تناولهم وجبة سمك الأرنب السامة.

وطلبت جهات التحقيق سرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة تفاصيل شراء السمكة السامة باعتبارها محظور تداولها في الأسواق.

وكشف الزوج في التحريات أنه اصطاد السمكة من مياه البحر، ونقلها للمنزل وطهيها، وبعد أكلها شعرت الأسرة بحالة إعياء فجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وكانت الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن الإسكندرية، تلقت إخطارا من مركز السموم التابع للمستشفى الرئيسي الجامعي، عن وصول كل من ربة منزل 44 عاما، ونجليها 16عاما، طالب، و9 سنوات، طالب، مقيمين بمنطقة البوابة 8 دائرة قسم الدخيلة، مصابين بتسمم غذائي.

وبالانتقال للمستشفى، تبين من الفحص إصابة الأم ونجليها بتسمم حاد، وجرى إعطائهم العلاج اللازم، وخرج الأبناء من المستشفى عقب تلقيهم الإسعافات اللازمة، فيما تتبقى الأم تحت الرعاية الطبية.