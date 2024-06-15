مصرع شخص نتيجة تعرضه لصعق كهربائى داخل منزله

لقي شخص مصرعه، نتيجة توقف بعضلة القلب، إثر تعرضه لصعق كهربائي داخل منزله، بقرية كفر ديرب بقطارس، مركز ومدينة أجا بمحافظة الدقهلية، وتم نقل جثمانه لمشرحة المستشفي، تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مأمور مركز شرطة أجا، بوصول جثمان شخص للمستشفى، ادعاء صعق كهربائي.

انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا، الي مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع طارق أحمد محمد ابو النجا، 48 عاما، مقيم كفر ديرب، إثر تعرضه لصعق كهربائي تسبب في توقف تام في عضله القلب، وتم محاولة انعاشه دون جدوي.

تم نقل الجثمان إلي مشرحة المستشفي، ووضعه ثلاجة حفظ الموتي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.