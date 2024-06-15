السبت 15 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

يوم وقفة عرفات.. مفاجأة في أسعار اللحوم الحمراء بالأسواق المحلية

اللحوم
اللحوم

أسعار اللحوم الحمراء اليوم السبت.. واصلت أسعار اللحوم خلال تعاملات اليوم السبت في الاسواق المحلية ومحال الجزارة، ارتفاعها، بالتزامن مع يوم عرفة والاحتفال بعيد الاضحى المبارك، وسجل سعر كيلو الخروف البلدي مابين 160 إلى 220 جنيهًا.

 

بينما سجل اليوم سعر كيلو اللحم الجملي نحو من 300 إلى 350 جنيهًا.

 

 

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت في سوق العبور للجملة والاسواق المحلية، وتحرص الوفد  على تقديم كل ما يخص الاقتصاد المصري والعالمي والعربي، وأسعار السلع في الاسواق المصرية والعربية والعملات والخضروات واللحوم، لاسيما الخضروات والفاكهة قبل عيد الفطر بيوم والتي استقرت خلال تعاملات اليوم السبت، وجاءت اسعارها على النحو الاتي:

 

اسعار اللحوم للمستهلك اليوم السبت

 

سجل اليوم سعر عِرق الفلتو البلدي يسجل نحو قيمة 420 جنيهًا للكيلو.

سجل اليوم سعر كيلو اللحم الجملي يسجل نحو قيمة 300 و350 جنيهًا.

سجل اليوم المفروم البلدي يسجل نحو قيمة 300 إلى 370 جنيهًا.

سجل اليوم سعر اللحم الجملي يسجل نحو قيمة 300 الى 320 جنيهًا للكيلو.

وقد جاء اليوم سعر كيلو الخروف البرقي قائم يسجل نحو قيمة 190 و225 جنيهًا.

سجل اليوم سعر كيلو الخروف البلدي يسجل نحو قيمة 160 و220 جنيهًا.

سجل اليوم سعر الخروف يتراوح يسجل نحو قيمة 6000 لـ 10000 جنيه.

سجل اليوم سعر كيلو الخروف البرقي قائم يسجل نحو قيمة 190 و225 جنيهًا.

سجل اليوم سعر كيلو اللحم الهندي المفروم يسجل نحو قيمة 250 جنيهًا.

سجل اليوم سعر كيلو اللحم الكندوز يسجل نحو قيمة 230 جنيهًا.

سجل اليوم سعر السجق المستورد يسجل نحو قيمة 180 جنيهًا.

سجل اليوم سعر كيلو اللحم البقري البرازيلي يسجل نحو قيمة 280-350 جنيهًا.

سجل اليوم سعر كيلو اللحم المكعبات البرازيلي الأحمر يسجل نحو قيمة 350 جنيهًا.

 

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