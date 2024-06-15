إزالة التعديات ومصادرة مواد البناء بطامية في الفيوم

شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية بمحافظة الفيوم، عدة حملات لتنفيذ إزالة التعديات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقرى المركز.

يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، باستمرار التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية، لتنفيذ إزالة التعديات بشكل فوري.

جاء ذلك تحت إشراف المهندس سالم فتيح رئيس مركز ومدينة طامية، ضمن الحملات المكثفة التي يتم تنفيذها للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات المخالفة، بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية، وبحضور المهندس إبراهيم ناجي نائب رئيس المركز لشئون القرى، ورؤساء الوحدات المحلية القروية والمحاسب رجب سلطان سكرتير عام المركز.

وأوضح رئيس المركز، أن الحملات تمكنت اليوم من تنفيذ إزالة عدد 4 حالات تعدي، عبارة عن غرف وشدة خشبية وتجهيزات للأعمال الخرسانية، على مساحة 650 متر بناحية عزبة الخشاب والمدينة الصناعية بزمام مدينة طامية، وتمت مصادرة معدات ومواد البناء عبارة عن أخشاب وحديد التسليح، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتسليم المواقع لمسئولي الجمعيات الزراعية للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى،

إزالة فورية للتعديات على الأراضي الزراعية بمركز طامية في الفيوم

وأضاف رئيس المركز أن الحملات تمكنت من تنفيذ إزالة 5 حالات تعدي على الأراضي الزراعية، عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأبيض وحفر أساسات حديثة، على مساحة إجمالية بلغت 950 متر، بزمام قرى سرسنا ومنشأة الجمال، بالأراضي الزراعية، بحضور رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي الإدارة الزراعية بمركز طامية.

وأشار رئيس مركز ومدينة طامية إلى أن تلك الحملات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجدداً على الأراضي التي تم استردادها، وخاصة أيام العطلات والإجازات الرسمية، مع التنسيق بين غرفة العمليات بالمحافظة وغرف العمليات بالمراكز والوحدات المحلية بالقرى، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة، وذلك في ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة.

ووجه رئيس مركز ومدينة طامية رؤساء الوحدات المحلية بالتصدي للتعديات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خلال أجازة عيد الأضحى المبارك وإزالة كافة أشكال التعديات بشكل فوري واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين.